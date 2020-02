Realizaron la tercera Jornada de Educación por la Calidad y la Inclusión

Se desarrolló la tercera Jornada Regional de Educación, bajo el eje de Educación, Calidad e Inclusión en el Centro de Convenciones de Paraná. Participaron disertantes de renombre y vinculados a la educación, y profesiones de toda la provincia."Desde el Ministerio de Educación, estamos acompañando esta jornada que ponen un marco al inicio del ciclo lectivo 2020. En este caso pensamos dos temas fundamentales que el consejo se puso como política, que son la inclusión y la calidad, ya que forman parte del derecho que es el acceso a una buena educación", expresó aGabriela Diker, secretaria de Educación e Información Educativas y una de las disertantes de la jornada.Cuando fue consultada por los niños que no pueden adquirir los mismo conocimientos, por diferentes razones, que sus compañeros, dijo que "el problema no está en los individuos o en los sectores poblacionales, sino en que la escuela o sistema educativo sea capaz de albergar, y que evidentemente, nuestra vocación es la de garantizarles a todos el derecho a la educación. Tenemos que repensar modo en que llevamos adelantes las cosas dentro de nuestras escuelas y en qué condiciones enseñamos y aprendemos"."No hay una matriz que pueda homogenizar el trabajo en las escuelas. Aprendimos, hace muchas décadas, que el intento de que todas las escuelas hagan lo mismo tiene efectos excluyentes y de desigualdad"."El mayor desafío del Ministerio de Educación a nivel nacional, es garantizar condiciones más igualitarias de acceso al derecho de todos, que es la educación. Queremos encontrar las maneras de ofrecer una enseñanza del mismo valor social, pero bajo formas que sean capaz de dar cuenta de la heterogeneidad y la diversidad que nos rodea y habitamos", comentó Diker.Por su parte, Ezequiel Gronofo, vocal del Consejo General de Educación dijo "estamos en un proceso que implica retomar las experiencias significativas que están pasando en nuestras escuelas. El valor más importante de estos encuentros es poder pensar., por ejemplo en la inclusión desde un sentido amplio, que incluya todas las dimensiones de la escuela".Para finalizar, dijo que "las jornadas, nos invita a pensar en qué condiciones trabajan los docentes, que infraestructura tienen las escuelas, que acceso a derechos tienen todos nuestros estudiantes. Es una mirada más amplia que no incluye lo cotidiano, sino que nos incluye a todos como actores preponderantes para pensar una provincia que quiere desarrollar y construir conocimientos que sean socialmente productivos".