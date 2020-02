"Último Primer Día": El municipio confirmó que no está prevista su intervención

Con motivo de los festejos de los estudiantes secundarios por el Último Primer Día (UPD), la municipalidad de Paraná confirmó que no tiene prevista ninguna intervención, como si se había hecho en años anteriores cuando se montaba un escenario con música de DJ."Este año, el municipio no participará de los festejos", confirmó ael secretario de Legal y Administrativo, Pablo Testa. Ya que según argumentó, el evento es "extra institucional; no está enmarcado en un festejo municipal ni en un plan pedagógico del ámbito de la educación".Según explicó, desde el municipio se trabajó en "una campaña de concientización dirigida a los jóvenes y a sus padres".respecto de las consecuencias por el consumo de alcohol en la denominada "previa" al UPD, éste retornó al argumento por el cual, la comuna "trabajó en la concientización dirigida a los jóvenes, en cuanto a respetarse a ellos mismos, a su salud, su cuerpo, y los daños que provoca el consumo de bebidas alcohólicas".Testa comentó que los controles de realizará la municipalidad serán los pertinentes a "cualquier actividad que se realiza en la vía pública"."Se controlará que todo se desenvuelva en el marco de la normalidad, con los controles al alcance del municipio por la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, prohibida por ley nacional, penada con multas y que hasta implica la clausura de comercios", detalló.Se recordará que en años anteriores, la comuna montaba en la plaza "Le Petit Pisant" un escenario con música de DJ. Además se ofrecer agua mineral gratuita a los asistentes con el objetivo de que los festejos sean libres de alcohol y se contaba con el servicio de ambulancia municipal.