UPD: Habrá estrictos controles para evitar el consumo de alcohol en menores

Fin de Semana de Carnaval

En torno a los festejos de los estudiantes secundarios por el Ultimo Primer Día (UPD), en Paraná ya están previstos los operativos policiales que se van a desarrollar. Desde la Policía informaron que las medidas serán alcohol cero y horario de finalización para "evitar conductas inadecuadas en los jóvenes".Raúl Menescardi, Jefe de la Departamental de Policía, aseguró aque, "se van a realizar operativos en lugares públicos, para prevenir posibles acciones desafortunadas". "Estos eventos se vienen realizando hace más de seis años, y la Policía siempre trabaja para desarticular malos comportamientos", sentenció."En estos festejos, los jóvenes ya saben que no pueden consumir alcohol, se permite que los chicos escuchen música en el lugar, pero hasta cierto horario para no molestar a los vecinos", agregó."El fin de semana próximo, también juega en Paraná, Patronato con Talleres de Córdoba, y los operativos a realizarse ya están diagramados, para que no haya ningún accidente", anticipó."Durante el fin de semana de carnavales, trabajamos según lo que teníamos diagramado, acompaños las actividades de los corsos y un campeonato de futbol femenino", comentó Menescardi."Si bien, se registraron hechos delictivos de arma blanca, ingresos a viviendas, todos están dentro de los parámetros normales. Nosotros trabajamos de manera conjunta con las diferentes áreas de la Dirección de Operaciones y tuvimos resultados positivos", culminó.