"Que cambien las leyes", imploró madre de adolescente muerta en accidente

Al cumplirse siete años del juicio abreviado que condenó a José Dalmasso a la pena de dos años de prisión efectiva por la muerte de Guadalupe Duré en un accidente de tránsito, la madre de la víctima se acercó este martes feriado a pintar el monolito que recuerda a su hija para renovar el pedido de Justicia."Tardé cuatro años en conseguir Justicia, y cuando lo logré solo le dieron dos años", lamentó Soledad a. "Me queda la Justicia de Dios, la que estoy esperando para que sepa lo que es el dolor de una madre", indicó.El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre de 2008, cerca de las 6.20, en avenida Antonio Crespo, debajo del puente de la ruta de acceso al Túnel Subfluvial. Allí, su Peugeot 205 que se trasladaba hacia la salida de Paraná, embistió el guardarrail, lo pasó por encima y colisionó la columna del puente.Según la investigación, poco antes de la tragedia, un grupo de chicas subió al auto de José Dalmasso, quien las había invitado a llevarlas hasta su casa, en el barrio Nueva Ciudad. Al parecer, el joven que entonces tenía 27 años, habría intentado pasar a un camión, y en la maniobra perdió el control del rodado y colisionó. Como consecuencia, falleció en el acto Hilda Guadalupe Duré, de 15 años, y Valeria López, de 13, falleció a poco de ingresar al hospital San Martín."Así como mataron a mi hija, nos mataron a todos. Dalmaso nos mató en vida, porque no tenemos día del padre, de la madre, no hay fiestas. Nada, porque estamos muerto en vida", lamentó la madre de la víctima.Fue en ese sentido que bregó para "que cambien las leyes". "No puede ser que a un conductor que mata a una persona, le den dos o tres años", apuntó.Soledad reclamó para que "los asesinos al volante no anden sueltos, que no sigan manejando"."Porque mientras nosotros estamos muertos en vida, ellos siguen como si nada", denunció."Mi hija era una niña muy alegre, siempre divertida y buena alumna, buena amiga y buena hija", recordó.