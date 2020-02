Corsos barriales en barrio Pirola: gran despliegue de ritmo y color

Las comparsas barriales desfilaron por calle Perette, de barrio Pirola, este lunes en el marco de los festejos por Carnaval."Tenemos muchas comparsas y batucadas", destacaron adesde la organización. Gente "de distintos barrios se suman a esta noche de diversión. Hay en venta un bono contribución de 50 pesos y la colaboración con alimentos no perecederos".La Biblioteca Municipal Pedro Lemebel de barrio El Sol se presentó con la Comparsa Maripositas. "Hemos trabajado mucho en los trajes, con reciclado, con el bordado de las mamás, con luces para que las niñas, en la pista, puedan bailar", dijo una de las integrantes de la biblioteca Caminantes. Detalló que a la comparsa la componen 70 personas.Para los chicos "significa aprender a compartir, a comportarse con los compañeros, con esto les enseñamos a ser solidarios con el otro", dijo.Alicia es de Bajada Grande, concurrió con su hija a los corsos en calle Perette. "Colaboramos todos los papás, para que nuestros hijos vivan este festejo de manera especial", indicó.Bianca se presentó en estos corsos "disfrazada" de coneja. "Mi maestra me hizo al disfraz y mi mamá me puso brillos", destacó la niña.Una "sirenita", de 10 años, contó aque es de barrio Consejo y este es el tercer año consecutivo que llega a este hermoso festejo en calle Perette de Paraná.