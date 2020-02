En Barrio Mosconi II reclaman para que "desmalecen y arreglen juegos infantiles"

Solicitan "el arreglo de juegos infantiles y desmalezado. En cuatro años de la gestión anterior no se hizo absolutamente nada, ni siquiera se echó un balde de arena para el arenero. En estos momentos no hay comisión vecinal. Pero los chicos no tienen la culpa. Acá, no pueden jugar los chicos, ni tampoco pueden ir a otro sitio. Deberían tener su lugar en su propio barrio", destacó Pérez.Además, Gómez indicó:"Después que se hicieron los trabajos de cloacas, de aquí al norte, las calles quedaron totalmente intransitables.", aseveró en el mismo sentido.