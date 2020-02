Concluyó "con gran éxito" el ciclo Cine bajo las Estrellas en el Anfiteatro

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad en conjunto con el Instituto Audiovisual de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura.



Una interesante y variada agenda de films con el abordaje de diferentes géneros formaron parte de la agenda del nuevo ciclo del "Cine bajo las Estrellas" que no solo concitó el encuentro familiar y de amigos sino, particularmente, de quienes comparten la pasión por el cine. La cita se dio en el Anfiteatro Héctor Santángelo, desde las 21 horas, los domingos de enero y febrero.





Con la proyección del film "Caída del cielo", una comedia romántica argentina, bajo la dirección de Néstor Sánchez Sotelo y un reparto a cargo de Peto Menahem, Muriel Santa Ana y Sebastián Wainraich, finalizó oficialmente el ciclo Cine bajo las Estrellas, en el marco de la propuesta que ofrece desde enero Activá Verano.





Durante las diferentes jornadas se proyectaron películas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y previo a cada función, cortos de realizadores entrerrianos, que fueron seleccionados por el jurado del último Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).





"Hemos demostrado que a los paranaenses le gusta reunirse en este lugar emblemático para disfrutar del cine nacional con un agregado que es muy importante con la proyección previa a la película de los cortos de realizadores entrerrianos", señaló Gustavo Satler coordinador de Gestión Cultural de la Municipalidad de Paraná.





La excusa, un espacio para disfrutar del Anfiteatro en familia. El motivo, el cine. La propuesta, como todas las que se programaron en el ciclo Activá Verano, tuvo gran aceptación del público local y de aquellos que se encontraban visitando la ciudad en esta época de vacaciones.





"El pilar de la gestión es desarrollar el trabajo de nuestros artistas, trabajar en la red de producción que hay en nuestra ciudad. Por eso es importante poder trabajar mancomunadamente con los artistas y con el Gobierno provincial. Esto demuestra que cuando nos juntamos podemos hacer cosas lindas en beneficio de los ciudadanos", añadió Satler. Películas exhibidas en la propuesta de cine al aire libre

La propuesta tuvo su apertura oficial el pasado 26 de enero, con la proyección de La Odisea de los Giles. El film fue elegido como Mejor película Iberoamericana en los premios Goya, protagonizada por Ricardo Darín y Luis Brandoni bajo la dirección de Sebastián Borensztein, en una adaptación de la novela La noche de la usina de Eduardo Sacheri. "El arte como excusa para juntarse en un espacio recuperado. El arte que nos convoca y permite estas realizaciones importantes para la ciudad", manifestaba en la noche inaugural el coordinador de Gestión Cultural Municipal, Gustavo Sattler.



En la segunda noche de cine, programada para el 2 de febrero, la agenda exhibió la proyección del film El rey del Once (2016), con la inclusión de cortos entrerrianos. Una película argentina del género comedia dramática con un reparto de actores que convocó a Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Usher, Elvira Onetto, Adrián Stoppelman, Dan Breitman y la dirección Daniel Burman.



El 9 de febrero el turno fue para la proyección de la película"Claudia", una comedia de Sebastián De Caro, invitando una vez más al público a disfrutar de una jornada al aire libre en el Anfiteatro con el marco natural de la costanera media. En el reparto Dolores Fonzi, Laura Paredes, Julieta Cayetina, Julian Kartun, Paula Baldini, Gastón Cocchiarale, Jorge Prado.





En la noche del 16, el tiempo no acompañó y la función de cine tuvo que suspenderse. Estaba programado la exhibición del film "El faro de las orcas" la película española estrenada en 2016 con dirección de Gerardo Olivares