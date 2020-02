Intenso movimiento de vehículos por el fin de semana de Carnaval

Se registra importante movimiento vehicular en el Túnel Subfluvial, en el marco de este fin de semana extra largo de Carnaval.El Comisario Aníbal Ramón Gauna, segundo jefe encargado del Puesto Caminero del Túnel, explicó aque "el fin de semana largo transcurre con total normalidad ya que no hemos tenido novedades de importancia. Los controles se realizan muy bien".Los efectivos están solicitando "documentación correspondiente, elementos de seguridad, se hace control de alcoholemia"."Se están realizando controles en los puestos y en las rutas. Las multas son cotidianas. La infracción más común es el no uso de las luces bajas, que son obligatorias. También licencias vencidas o no haber hecho transferencias de vehículos", agregó.Asimismo, señaló que "han ingresado a la provincia alrededor de 7 mil vehículos en lo que va del fin de semana. La mayoría de las personas viaja hasta Gualeguaychú para disfrutar del Carnaval. También hay gente que va a eventos cercanos a la ciudad"."Se espera bastante movimiento para este martes, porque es el regreso. Seguramente va a ser masivo el tránsito", consideró.