Efectores municipales recorrieron más de 250 manzanas en 26 barrios de Paraná

Los barrios visitados por los promotores ambientales:



Hábitos

Durante la recorrida, los agentes no sólo informaron a los vecinos sobre las medidas de seguridad y sanitarias para erradicar la larva del aedes aegypti, sino también ?ante los casos detectados de dengue? hicieron un rastreo febril en las manzanas, para detectar otros posibles casos que no se habían diagnosticado todavía.En la capital entrerriana, el municipio, a través de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria y en articulación con otras áreas de la comuna, es la encargada de llevar a cabo el trabajo en territorio, que consiste en tres etapas: la primera es la sensibilización ambiental; la segunda es la descacharrización y la tercera es la fumigación."Es importante transmitir que la herramienta más efectiva para combatir el dengue la tiene el vecino, porque la mejor forma de prevención es estar informado y mantener espacios limpios, evitar acumulación de agua en recipientes chicos que puedan estar en patios y dentro del hogar. Apelamos a la participación y organización de la comunidad para conocer y difundir las acciones necesarias para evitar la proliferación del mosquito en los domicilios", señaló la Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo.A través de esa Secretaría, los operativos se están llevando a cabo bajo la coordinación de la Subsecretaría de Ambiente y Acción Climática con la colaboración de Salud Comunitaria y el trabajo en conjunto con las cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos y de la Dirección de Control de Plagas y Vectores. "Comenzamos con la campaña de prevención no bien asumimos la gestión e incluso antes de saberse de los primeros casos de dengue en la ciudad. Durante esas primeras jornadas, se recorrieron las viviendas y se les entregó y explicó a cada vecino cuáles son los cuidados y prevención que deben tener para que sus casas no sean el lugar propicio para la cría del mosquito transmisor del dengue. Es importante remarcar esto, porque el mosquito del dengue es domiciliario; este mosquito busca recipientes con agua limpia para poner sus huevos. A mayor cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de transmisión en la comunidad", destacó la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder, quien ratificó que la campaña de sensibilización y promoción ambiental se hará durante los meses de calor.Ante los casos confirmados de dengue, los promotores realizaron bloqueos sanitarios en Barrio Vairetti, Virgen de Lourdes, zona centro, Puerto Viejo, Santa María del Rosario, Corrales y Villa Uranga, donde se realiza la búsqueda de cuadros febriles junto a efectores del Ministerio de Salud de la provincia.Además, tanto el Centro de Salud Toma Nueva, así como el Centro de Salud Humberto D´Angelo, realizaron tareas de sensibilización en los barrios aledaños, a saber: Arenales y Toma Nueva, Anacleto Medina Norte y Sur, San Jorge y Santa Rita, respectivamente.En barrio Virgen de Lourdes, los efectores hicieron el operativo en 13 manzanas, entre calle Laprida, Justo José de Urquiza, Santiago del Estero y Sarmiento.En Santa Lucía, el radio cubrió 24 manzanas, comprendidas entre Avenida Francisco Ramírez, Salvador Cali, Dr. Rancillac y Jorge Newbery. Luego, se recorrieron 6 manzanas del barrio 7 de Mayo, donde se entregó folletería, entre calles: Barbagelata, Santo D. Savio, O´Higgins y Avenida Francisco Ramírez.En María Auxiliadora, los promotores visitaron viviendas en un radio de 20 manzanas. En esta zona, existen muchas instituciones, entre ellas, Hospital San Roque, Centro de Oftalmología y consultorios médicos. En esa franja, se cubrieron: Avenida Francisco Ramírez, Salta, Victoria y San Luis.En barrio Puerto Viejo, se recorrió un radio de 17 manzanas, donde se incluyó la zona de Parque Nuevo, calles Manuel Estrada y Anacleto Medina.En barrio Cuencas de Unamuno, se recorrieron unas 15 manzanas. En barrio Predolini, los efectores municipales visitaron la zona comprendidas entre Almafuerte, Intendente Manuel Brugo, General Artigas, y Juan Garrigo, lo que totalizó 19 manzanas.En Las Rosas, una de las vecinales más extensas, se cubrió una amplia zona de aproximadamente, 22 manzanas, entre ellas Avenida Almafuerte y calle Francia.En El Trébol, se cubrieron 10 manzanas, las que comprenden calle Francia, Borges y Dr. E. Martínez.En barrio Belgrano, se hizo un recorrido desde calle Pronunciamiento hasta Avenida de Las Américas. También se transitó por Avenida Ejército y Yancovich, donde se habló con los vecinos y se dejó folletería.En la vecinal de La Delfina, que comprende un radio sobre el Arroyo Antoñico, calle Espejo y Emilio Carafa, también se dialogó con los vecinos.El operativo también se realizó en barrio Mitre, que comprendió: Avenida Ejército, Pronunciamiento, El Dogma Socialista y Bases. Fueron 8 manzanas, donde los efectores realizaron el operativo Patio Limpio.En los barrios Canteras de Yatay y 1º de Julio, que abarcan la zona de Avenida Ramírez, Antonio Crespo, Suipacha y Fraternidad, se visitaron unas 15 manzanas.En Barrio Florida, se recorrió las calles Ambrosetti, 3 de Febrero, Antonio Crespo, Avenida Ramírez, en un total de 18 manzanas.Lo mismo se hizo en los barrios Pablo Balbi y Crisólogo Larralde.Durante la recorrida, los efectores brindan a los vecinos folletería y se les explica sobre los hábitos que tiene el mosquito trasmisor del dengue y cómo reconocer las larvas y los insectos. También sobre los síntomas que pueden padecer las personas picadas por el mosquito infectado, cuya característica principal es que tienen manchas blancas en el dorso y en las patas.En el exterior de las viviendas, el mosquito elige lugares frescos y oscuros. Los objetos que contengan agua limpia como canaletas, botellas, baldes, palanganas, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, pueden ser utilizados por la hembra para depositar sus huevos. Por eso es importante mantenerlos limpios, secos o tapados.En el interior, se esconde en lugares oscuros, bajo las camas, los muebles, roperos, cortinas, etc. Por eso, se recomienda usar insecticidas y rociar esas zonas de la casa y no hacerlo al aire.Este tipo de mosquito, también se cría en departamentos, oficinas, escuelas y hospitales. Según informaron los promotores, un balcón que tenga macetas, floreros y plantas o frascos con agua, también son espacios propicios para que la hembra deposite sus huevos.