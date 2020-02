Así se vivió el carnaval infantil en Paraná: comparsas desplegaron ritmo y color

Video: Carnaval Infantil de Paraná La primera comparsa se llevó todos los aplausos del público

Video: El público disfruta de los carnavales infantiles en Paraná

Video: Las Totinias, de barrio Güiraldes, en el Carnaval de Paraná

Sábado y domingo, los tradicionales corsos paranaenses

La programación dio inicio este viernes, en el circuito del Puerto Nuevo, con el "Carnaval de las Infancias", destinado a los niños, niñas y adolescentes como protagonistas del desfile.Las familias han acompañado a sus hijos y lespara que puedan ser partícipes de la alegría que contagia el carnaval.Ellos mostraron lo que han aprendido en los ensayos previos yLa mamá de una pequeña de dos años confió con gran orgullo aque a su hija "le encanta el baile, estar rodeada de gente, por lo que supuse que sería un momento lindo para ella, un recuerdo que no se olvidará".Participaron del evento infantil comparsas y mascaritas sueltas con un cierre a cargo de las murgas. Alrededor de 300 niños, niñas y adolescentes desplegaron "todo el arte" que prepararon con anticipación.Elías se visitó de rey para vivir el carnaval de las infancias. El niño decidió enviar saludos a mi mamá "que está siempre presente conmigo y a toda mi familia".", indicó otra de las concurrentes al evento que se despliega en el Puerto., que da un marco de color y alegría especial a este acontecimiento.En tanto, el sábado 22 y el domingo 23 de febrero, desde las 20, Puerto Nuevo será escenario de los tradicionales corsos paranaenses.En esta ocasión, participarán no solo comparsas y batucadas barriales sino agrupaciones culturales locales. Desfilarán Iporá, Emperatriz, Brinkedo do Samba, Estrella del Este, X MMARÍ Juan Mar y Silvestre Carotta.Se invita a la ciudadanía a participar de estas jornadas festivas. El costo para presenciar el espectáculo será de $100 y se han dispuesto cantinas, con una interesante oferta gastronómica a precios populares.Se busca, según indicaron desde la comuna, "recuperar sitios para el disfrute de los paranaenses en un contexto familiar, apostando al mismo tiempo a poner en valor aquellas fiestas populares que marcaron épocas".