Guardavidas: Comenzaron a cobrar sus salarios y retoman sus puestos de trabajo

Bahl confirmó el pago a los guardavidas

Se resolvió el conflicto salarial que afectaba a los guardavidas. Este viernes por la mañana, comenzaron a cobrar sus haberes. Quedó suspendida la levantada de bollado, y estarían volviendo a sus lugares de trabajo en las próximas horas.Jony Villalba, uno de los referentes de los guardavidas, le dijo aque "afortunadamente se ha concretado el pago correspondiente al mes de diciembre y enero. Mis compañeros tienen en sus cuentas el sueldo, así que quedó suspendida la levantada de bollado, y todos regresan a su lugar de trabajo. Las guardias de la tarde comienzan su jornada a las 14 horas en el sector playa y las piletas privadas."."El dinero que se les descontó por impuestos a las Ganancias e Ingresos Brutos ya fue reintegrado. Con los reclamos hemos conseguido una base consolidada, y vamos a realizar reuniones periódicas durante el año, para plantear las inquietudes, y establecer los requisitos con los que vamos a arrancar la próxima temporada, para que no vuelva a pasar lo mismo", explicó Villalba.Domingo Larrosa, guardavidas, contó que "gracias a este reclamo hemos conseguido muchas cosas, y esperamos comenzar la temporada que viene en mejores condiciones. Una de las cosas que planteamos son las revalidad profesionales y no simbólicas como se viene haciendo".El intendente Adán Bahl confirmó que "el sábado o miércoles impactará en las respectivas cuentas" de los guardavidas lo trabajado durante la temporada estival, y cuya tarea finaliza este viernes 28.De acuerdo a lo que indicó el mandatario municipal, "estamos en un proceso de verificación de créditos para ver el pasivo de corto plazo que tiene la municipalidad, que es varias veces millonario".En ese sentido, explicó: "En nuestra gestión, modificamos los sistemas de contratación, porque antes no se pagaba ningún tipo de tributo. Sacamos un decreto para regular este tipo de contrataciones que implica un procedimiento administrativo".Y según detalló el intendente, "hace varios días" firmó el decreto que autorizaba el pago a los guardavidas. "Había varias personas que no estaban inscriptas como monotributistas, y algunos lo hicieron en febrero", comentó."Cuando una persona no está regularizada, si va a Tesorería, se le retiene el concepto de Impuesto a las Ganancias que es del 35%. Pero tras un dictamen legal, a esas personas solo se les retiene el concepto de ATER y de la municipalidad", señaló el intendente."Fue una demora de unos pocos días para no retenerle lo que injustamente le hubiésemos retenido", aclaró en relación a las demoras en el pago a los guardavidas.