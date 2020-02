Centro de Día San Francisco de Asís: Paro y retención de servicios

Paraná Trabajadores del Centro de Día San Francisco de Asís reclaman el pago de sueldos

Los trabajadores del Centro de Día "San Francisco de Asís" se manifestaron en la peatonal San Martín de Paraná, para continuar con los reclamos que vienen realizando, por la falta de pagos de sueldos del mes de enero. Advirtieron que si la situación no mejora, las medidas de fuerza continuaran.Cristian, uno de los trabajadores afectados, comentó aque, "estamos reclamando el cobro del mes de enero que aún no nos han pagado. Esta cuestión viene desde hace varios meses, cuando se nos empezó a abonar en dos cuotas el sueldo"."El 31 de enero terminamos de cobrar los haberes de diciembre, y ahora nos acaban de avisar que nos depositaron hace instantes menos de la cuarta parte del sueldo."A su vez indició que, "Iniciamos una medida de fuerza de paro y retención de servicios, no se está prestando asistencia a las personas que concurren al Centro de Día. Lamentablemente con esta medida los perjudicados son los chicos, pero ya no teníamos otra alternativa".. Para la semana que viene, tenemos penando manifestarnos delante de Casa de Gobierno", comento Cristian."En este momento somos 120 trabajadores que no cobramos el sueldo y son más de 100 chicos que se quedan sin atención", concluyó.El secretario gremial de UTEDyC en Entre Ríos, Ángel Cardozo, informó que, "hace dos años que se viene reclamando esta cuestión. Estamos realmente preocupados por la fuente de trabajo que se encuentra en peligro y seguimos sin respuestas".