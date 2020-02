ONGs de la región asisten al Segundo Foro Federal contra la Violencia de Género

En la tarde de este jueves se desarrollará el Segundo Foro Federal Participativo Hacia un Plan Contra las Violencias de Género. El mismo tratará cuatro ejes fundamentales: la prevención, asistencia integral, el protección de las violencias por motivos de género y por último, las interseccionalidades. Las ONGs de la región se reúnen para lanzar la Red Federal contra las Violencias."Debatimos sobre la construcción de esta Red y los objetivos que tenemos, para poder articular acciones a nivel nacional y acompañarnos entre las organizaciones que trabajamos las temáticas vinculas con la violencia", expresó aSilvina Calveyra, titular de Red Alerta de Paraná."En el foro del Ministerio de la Mujer de la Nación va a estar presente, Misiones, Chaco, Santa Fe, también participaran compañera de organizaciones de la provincia de Entre Ríos"."Como instituciones que trabajamos para acompañar a las mujeres que padecen violencia, nos parece que no solo debemos preocuparnos, sino que también ocuparnos como sociedad civil. En este sentido queremos organizar una red federal y ya le pedimos una audiencia a la ministra y estamos a la espera de coordinar la fecha", comentó Calveyra.La representante de Huellas de mujeres de Santa Fe, Gabina Noemi Sosa, dijo que "la idea de la red federal, es trasladarnos a distintas provincias que están formando esta red, para poder trabajar en los distintos lugares, porque todos los casos de violencia son diferentes, por es importante que todas las organizaciones civiles se integren a esta red".Luz Scaglioni, integrante de Fundacion Mujeres creciendo de la provincia de Chacho, manifestó que "en mi lugar es importante trabajar con la mujer rural y de pueblos originarios, ya que son las menos escuchadas y las que menos accesos tienen a la justicia. Tenemos problemas con la adquisición de derechos, con la lengua, debido a que ellas no se pueden expresar porque no se las comprende y no hay personas que hablen las lenguas como el wichí o el moscoví".