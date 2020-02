Trabajadores del Centro de Día San Francisco de Asís reclaman el pago de sueldos

Los trabajadores del Centro de Día "San Francisco de Asís" de Paraná se reunieron con representantes de UTEDyC, para "deliberar si mantenían en asamblea sin concurrencia al lugar de trabajo"."Es para determinar las acciones a tomar debido a que se sigue sin cobrar el sueldo de enero, el de diciembre recién se pagó el 31 de enero, y solo hubo un pequeño depósito de 3.500 pesos por parte de la cooperadora", explicó ael secretario gremial de UTEDyC en Entre Ríos, Ángel Cardozo.El sindicalista advirtió "la incertidumbre" entre los trabajadores que "no tienen una fecha cierta sobre los pagos de sueldos"."Se había levantado la medida de fuerza porque de la cooperadora prometieron que el 19 iban a pagar, pero eso no ocurrió", apuntó Cardozo.Por su parte, una de las empleadas, Laura Pavoni, hizo hincapié en la "incertidumbre laboral" por la falta del pago de sueldos. "Si bien sabemos que acompañamos a personas en situación de vulnerabilidad, también pasamos por situaciones críticas a nivel familiar y eso complejiza mucho más la problemática", explicó."No tenemos una fecha concreta para el pago total de los haberes, y mucho menos para el mes siguiente, porque todo depende de Nación", amplió otra de las trabajadoras, Luciana Bonfil. "El Centro depende de los ingresos del programa Incluir Salud, que es el que tiene una mayor deuda con la institución", aclaró."Desde el año pasado venimos con esta situación; accedimos a que nos abonen el sueldo en dos veces, al igual que el aguinaldo. Y si bien acompañamos a la institución, suponemos que en este lapso de tiempo, deberían haber buscado las medidas para no llegar al paro", justificó.En la escuela Pequeño Hogar y el Centro de Día se desempeñan alrededor de 120 trabajadores.