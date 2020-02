Guardavidas reclamaron al municipio sueldos adeudados

El reclamo

La respuesta del Intendente

Un grupo de guardavidas que se encuentran prestando servicio para la Municipalidad de Paraná, se concentraron este jueves en la Plaza 1º de Mayo, para reclamar sueldos adeudados. Los trabajadores están en actividad desde el 25 de diciembre y afirmaron que todavía no percibieron los haberes correspondientes.Jonathan, uno de los representantes de los guardavidas, comentó a Elonce TV que, "nosotros somos un grupo de guardavidas que prestamos servicio en distintas dependencias del municipio como zona Thompson, balneario municipal, Bajada Grande y distintos clubes de Paraná. En este momento muchos de nuestros compañeros se encuentran trabajando, para no hacer abandono del puesto que nos compete"."La Municipalidad nos contrató el 25 de diciembre, y aún no hemos recibido ni una moneda del sueldo. Hace más de dos meses que vienen dilatando el tema del pago con excusas ridículas", expresó Jonathan."Primero nos pidieron que nos inscribamos como monotributistas y recién ahí íbamos cobrar. Luego, nos informaron que la municipalidad debía juntar los expedientes y después de ese procedimiento nos depositarían los sueldos"."Pasó un tiempo y el municipio les pagó solo a cinco compañeros, de los 40 que somos. Encima, a los que les abonaron el sueldo, le descontaron entre un 15 y 20 por ciento y terminaron recibiendo como 15 mil pesos".Le pedimos disculpas a la gente que quiere disfrutar del agua pero ya no sabemos cómo reclamar", añadió Jonathan.Giuliano, integrante del grupo de guardavidas afectados agregó que, "nosotros realizamos guardias de seis horas, en distintos turnos. El acuerdo al que habíamos llegado con la Municipalidad era de 25 mil pesos mensuales. Actualmente está por finalizar la temporada y nos deben los sueldos de diciembre, enero y febrero"."Nos pidieron que tengamos paciencia porque los trámites administrativos llevan tiempo. Nosotros no queríamos llegar a esta instancia pero nos encontramos reclamando algo que nos parece justo y nos corresponde", culminó Giuliano.En relación al reclamo de los guardavidas, el intendente de Paraná Adán Bahl dijo que, "se generó una tensión, porque estas personas todavía no cobraron y la temporada está finalizando. Ya les comunicamos que todos van a cobrar pero, hay cuestiones administrativas que llevan tiempo.""Muchos trabajadores no contaban con el monotributo que solicitamos, entonces había un criterio de descontarles una parte proporcional de ganancias. Nosotros hemos encontrado un sustento legal y solamente se van a detraer, los conceptos propios de los tributos provinciales y municipales. Estamos trabajando para que mañana cobren todos", concluyó Bahl.