Hasta el 28 de febrero se desarrollan las mesas examinadoras en las escuelas

. Se trata de la instancia en la que los alumnos deben acreditar los saberes del ciclo lectivo 2019, para iniciar un nuevo año, a partir del 2 de marzo."Por los tiempos, las fechas de las mesas examinadoras, para que los estudiantes se saquen todas las dudas que tengan en relación a los contenidos que deberán acreditar", comunicó ala vicerrectora de la Escuela Secundaria Nº48 "Domingo Faustino Sarmiento", Mirta Campoamor.En la oportunidad, la directiva comentó que. "Tratamos que en esta instancia, los que no pudieron aprobar en diciembre, recuperen los saberes que no pudieron acreditar", indicó."Hay familias que acompañan, y otras que no tanto, y los chicos llegan solos a inscribirse y a rendir. Si bien fomentamos la autonomía de los adolescentes, en la escuela secundaria es necesaria la presencia de los padres porque es muy valiosa, tanto para la escuela como para los chicos", destacó Campoamor.porque es una etapa de transición de la primaria a la secundaria que para muchos chicos es muy difícil", develó la responsable de la escuela. Y continuó:porque tienen que adaptarse a este ritmo, donde hay nuevos profesores y más materias, y algunos todavía son niños porque los vemos en los recreos, que quieren seguir jugando".