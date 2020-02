Se repiten las largas filas de beneficiarios para acceder a la Tarjeta Alimentar

Capacitación sobre el uso de la tarjeta

Un bolsón de alimentos a 815 pesos

a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH), embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo, y personas con discapacidad que reciben la AUH.La entrega de los plásticos prosigue este miércoles por la mañana en las instalaciones de La Vieja Usina y en el Centro Provincial de Convenciones;. "Pedimos que respeten el día que les corresponde", había indicado ael secretario de Desarrollo Social de la municipalidad de Paraná, Nicolás Mathieu., aclaró el funcionario municipal.Si hay alguna persona que tiene dudas de si es beneficiario, puede ingresar a https://tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar e ingresando el DNI puede saber si le corresponde la tarjeta o no.La adjudicación de las tarjetas se realiza a partir de los datos del ANSES y el propio organismo convoca a quienes serán beneficiarios del programa. Las personas que reciben la Tarjeta Alimentar, son notificadas personalmente y se les designa un día para concurrir al operativo a recibir las capacitaciones y obtener el beneficio. Durante los tres días se realizarán los trámites para obtener la tarjeta, a la vez que estarán presentes otros entes gubernamentales, asesorando en temas como alimentación, salud y educación.. Por otro lado, no permite la extracción del dinero en efectivo ni la compra de bebidas alcohólicas.Sobre las características de la tarjeta, dijo que "es de débito, que no permite la extracción de dinero, sino que tiene un saldo de cuatro mil pesos si tiene un hijo, y si tienen más niños, es de seis mil pesos, que está destinado para la compra alimentos, y de bebidas no alcohólicas"., lo que representa un ahorro aproximado del 35 por ciento en comparación a los precios regulares.