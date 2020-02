Paraná se sumó a pedido de justicia "por Fernando": hubo marchas en todo el país

Sociedad Multitudinaria movilización frente al Congreso para pedir justicia por Fernando

, la comunidad mostró la congoja por el hecho que conmueve a la Argentina.

Carla Cusimano, desde Vidaer

Carlos Rodríguez

Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa encabezaron una manifestación multitudinaria frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires.Con un cerrado aplauso y prendiendo velas en memoria del joven asesinado en Villa Gesell, afirmó a: "Ha sido tan sentido lo que ocurrió hace un mes que ha convocado a toda esta gente a manifestarse, a recordar lo que pasó, a dar desde acá el apoyo a esos padres que están absolutamente destrozados. Estamos para acompañarlos, los familiares de víctimas sabemos muy bien lo que se siente, sabemos cómo son estos procesos, por lo que acompañamos desde acá a la distancia, abrazándolos"."Como madre, yo también pasé por lo mismo, espero que se haga justicia", puntualizó otra de las integrantes de Vidaer., por su parte, aseveró: "Estamos acompañando a la familia de Fernando. Queremos, de una vez por todas, que terminemos con estos homicidios, con hechos irracionales, bestiales, propios de psicópatas y sin ningún tipo de valores. Pedimos que la justicia actúe rápido, y en esto quiero hacer alusión al caso de mi mamá (Ofelia Kessel), hace diez años que estamos esperando que terminen con el juicio". También el hombre hizo un pedido "especial" a los padres, para "que empecemos a educar a nuestros hijos como hay que hacerlo, en valores y 'no tener, sino en ser', que empiecen a ser personas y no que piensen en tener valores económicos y ningún valor humano"."Esto nos renueva el valor a todos, nos recuerda a nuestro seres querido que hemos perdido y al mismo tiempo, esto nos da fuerza para continuar en la lucha que recién comienza", resaltó además.Adriana, por su parte, opinó: "Como madre se siente una impotencia enorme cuando la Justicia toma la determinación que tomó, la de dejar libre a dos de los rugbiers, esperemos a ver cómo sigue con el caso. Hoy estamos aquí, tratando de abrazar a esa madre, hay muchos que pasamos por esto, queremos darle un beso y decirle que no está sola, que vamos a luchar por Fernando cómo lo hemos hecho por cada uno de nuestros casos"."Fernando es parte de cada argentino, de cada madre que está acá y de cada uno de los que no ha podido venir, pero que lo recuerda y pide justicia por él", dijo otra de las convocadas.Otra mujer pidió "que los involucrados en el crimen se arrepientan de lo que hacen y han hecho, porque hay un Dios que lo sabe todo, lo ve todo"."Tengo nietos de la edad de ese chico. Estoy indignada y muy tristes. Pobres padres, además era el único hijo. Rezo todos los días porque esté caso tenga justicia", aseveró otra de las asistentes a la marcha."Todos somos Fernando. Pido justicia y que vayan presos los culpables. Tengo dos hijas y por ellas también vengo, para que nunca les pase nada", dijo profundamente conmovida, otra de las personas que caminó para sumarse al reclamo nacional.También solicitaron "que haya más control a la salida de los boliches. No puede ser lo que está pasando, en menos de un mes hay tres casos en Paraná, a mansalva les han pegado. Antes teníamos otros códigos, el respeto principalmente era fundamental", dijo otra mujer a lo que agregó: "Vengo porque me pongo en lugar de madre, es terrible lo que le pasó a Fernando, pido justicia por él".Melanie, de 14 años, afirmó: "Quiero pedir que a la salida de los boliches haya policía, que haya más control. Por ahora soy chica, pero cuando quiera salir a bailar y a divertirme, no quiero que me pase lo que le pasó a Fernando o que le pase a mis hermanos algo similar".