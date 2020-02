La Policía asegura que controlará el ingreso de menores a boliches

Un joven fue golpeado por al menos ocho sujetos el sábado a la salida de un boliche del Thompson de la cuidad de Paraná. La víctima presentaba golpes en su rostro y cuerpo producto de la agresión recibida.



Marcos Antoniow, jefe de la Policía Departamental de Paraná, indicó a Elonce TV que "hay una denuncia que se hizo por la tarde de ese día en San Benito. La hizo una de las partes. Relató que iba en el auto y un chico que estaba en las inmediaciones le pidió fuego para prender un cigarrillo. Luego le devolvió el encendedor y le pidió que lo lleve a un punto de la ciudad. Como el conductor no lo conocía se negó. Ahí se produjo el enojo de quien estaba en la calle y se generó la pelea".



"Aparecieron otros jóvenes que serían amigos del chico que estaba en la calle y agredieron a los dos chicos que iban en el auto. Eso se viralizó a través de un video. En la denuncia que hizo el damnificado, dio cuenta de que una persona que iba en otro auto denunció el hecho ante el 911 y los agresores le lanzaron una botella", dijo.



El herido "no se toma conciencia, pese a que ocurrió un hecho similar en Villa Gesell, pero que terminó con una muerte. Tanto la Policía como personal municipal comenzó a controlar el ingreso de menores a boliches y también la ingesta de bebidas alcohólicas. Por ordenanza hay una edad para entrar a boliches. Se trata de garantizar que quienes ingresan no aprovechen en el interior para consumir alcohol. Se está hablando para exigirles control a los propietarios de los locales. Muchas veces el consumo de alcohol allí, más lo que traen de la previa, hace que ocurran esas actitudes desinhibidas que hacen a la falta de apego a la vida". Elonce.com