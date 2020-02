Se vivió otro sábado de música y espectáculos en el Anfiteatro

Con un gran marco de público paso la velada de Tango en el marco de la propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná, Activá Verano. En el recuperado espacio del Parque Urquiza, como es el Anfiteatro Héctor Santángelo se presentaron: Cuarteto de Fidel, Los Amantes, Ángela Herrera y China Cruel y un cierre de lujo con Rita Cortese.



En el marco del programa Activá Verano, el ciclo Música en el Anfiteatro tuvo su quinta velada este sábado a puro Tango donde se dieron cita allí un centenar de público para participar del espectáculo con entrada libre y gratuita y disfrutar de la gastronomía de emprendedores locales.



El intendente Adán Bahl estuvo presente disfrutando de las distintas alternativas que se presentaron en el escenario, manifestó su gratitud hacia el público que viene acompañando las diferentes propuestas que se dan en el escenario sábado tras sábado desde el inicio del programa Activa Verano. "Nos enorgullece tener una artista reconocida a nivel nacional como es Rita Cortese que brindo un show de calidad para compartir al aire libre", sostuvo el presidente municipal, quien estuvo acompañado por la secretaria de la Coordinación Estratégica, Camila Farías; la subsecretaria de Cultura, Carina Netto; el secretario de Gobierno, Santiago Halle; la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo; la subsecretaria de Ambiente y Acción Climática de la Municipalidad de Paraná, Vanesa Zehnder y la Subsecretaria de Salud Micaela Rey.



El inicio de la función estuvo a cargo del Cuarteto de Fidel con una hermosa propuesta musical. Martin Carrere contrabajista del grupo manifestó su alegría por la convocatoria, "el público acompaño muy bien y quiero destacar el ambiente que se vive en el escenario de este anfiteatro, porque es algo muy lindo".



Luego siguió el turno de Los Amantes que enamoro al público presente con Tangos y boleros de todos los tiempos. Jesús Galiussi la voz del grupo dijo: "Nos vamos muy contentos por el recibimiento del publico somos una propuesta local diferente y es nuestra primera experiencia en un evento de esta magnitud y con mucho público. Este tipo de propuestas de calidad son muy buenas y más en estos espacios que no están explotados, tanto para los artistas locales como para la gente que puede venir a ver sus artistas de manera gratuita".



Posteriormente hizo su presentación China Cruel, un grupo de tango con un repertorio de composiciones propias que ha logrado desarrollar una fuerte identidad abordando temáticas de género y a su vez reflejando en sus tangos la realidad de este siglo. En esta oportunidad se presentaron en formato de trío, con la cantante paranaense Ángela Herrera, quien manifestó su alegría de poder actuar en un escenario y en este espacio al cual solía ir de niña. "Este lugar no debería decaer nunca porque no es común verlo, nos sentimos muy bien con el recibimiento de la gente, la conexión que hubo sobre todo porque presentamos tangos nuevos; la gente escucho con mucha atención, se emociono y se divirtió, estamos muy agradecidas por la invitación" señaló.



El cierre de lujo a cargo de la actriz y cantante, Rita Cortese, que presento un espectáculo de tangos, poemas y canciones, acompañada por Ariel Polenta en piano.



Con su voz arrabalera le puso el broche de oro a una noche calurosa a puro Tango. "Siempre es una responsabilidad grande estar en un escenario, y sobre todo acá en este lugar y con un público tan lindo. Celebro este tipo de propuestas, porque una Nación se sustenta en un proyecto cultural; por eso es fundamental que el Estado este presente como en este caso en Paraná con el intendente Adán Bahl. Soy una convencida que el país y esta ciudad van a crecer porque hemos pasado momentos muy duros en este país y nos merecemos vivir mejor" finalizó. Cronograma de Música en el Anfiteatro Sábado 22/02 19.30 hs Anfiteatro Rock con LO' PIBITOS, Fuxia y Equilátera. Cine bajo las estrellas Los domingos, el Anfiteatro será escenario del clásico Cine bajo las estrellas, una selección de cortos de la región y películas mainstream para toda la familia.



La iniciativa Activá Verano propone actividades en todo el borde costero, en puntos claves, abiertos y accesibles. Todas las actividades son libres y gratuitas.