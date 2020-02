Paritaria Municipal: "No podemos dar ninguna certeza", afirmó Halle

"Cómo encontramos las cuentas"

Las negociaciones paritarias entre el Departamento Ejecutivo Municipal y los gremios tendrán que esperar un tiempo. Aunque tanto la Asociación del Personal Superior (APS) como el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) presentaron sendas notas ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia pidiendo que se abran las paritarias, desde el Municipio se manifestó que no es el momento para hacerlo porque no estarían dadas las condiciones económicas para gestionar aumentos."Todavía estamos esperando para ver claramente cómo están los números en el Municipio. No podemos aventurar nada todavía", expresó ante la consulta deSantiago Halle, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Paraná.Halle dijo que hubo reuniones con los gremios municipales en las que presentaron la demanda de retornar a las negociaciones salariales. "Les transmitimos eso, que todavía no hay novedades", remarcó y luego agregó: "El diálogo está con todos los sindicatos pero todavía no podemos dar ninguna certeza sobre ese tema".En relación a la posibilidad de que la Comuna otorgue el pago de alguna suma fija o a cuenta de futuros aumentos, Halle señaló que "todavía no están dadas las condiciones" para eso. "No lo hablé con el secretario de Hacienda pero la última conversación que tuve esta semana me ha dicho que todavía no se puede hablar ni de suma fija ni de aumento. El problema es cómo encontramos las cuentas municipales. Ya es difícil pagar los sueldos. Por eso, hay que acomodar bien los números antes de hablar de aumento", aseveró.