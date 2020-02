Piden ayuda para hallar los anteojos extraviados de bebé con fotofobia

Mateo tiene nueve meses y sufre de fotofobia, o intolerancia a la luz. Para hacer frente a ese síndrome, utiliza unos anteojos recetados, los cuales se extraviaron en el trayecto de Barrio Padre Kolve hacia la zona de calles Pirán y Gutiérrez, en Paraná.



"Él no puede salir de la casa sino tiene esos anteojos, que son costosísimos", aseguró a Elonce su tía Marta.



"No sabemos si a los papás se les cayeron cuando bajaron del auto, o qué paso.. Por favor rogamos que si alguien los encontró que se comunique al 154 168 295", encomendó la mujer.



Los anteojos recetados tienen un marco en color azul, y los cristales son en tonos marrón y naranja. "Son enteros, no tienen patitas porque son para bebé", aclaró la tía de Mateo. Qué es la fotofobia La fotofobia es una molestia ocular ante una luz brillante o iluminación excesiva que provoca el cierre espontáneo de los ojos como medida de protección. Aunque puede causar dolor, la fotofobia no es una enfermedad, sino un síntoma que puede aparecer asociado a varios motivos y en distintos grados de intensidad.





