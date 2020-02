Clausuraron bar paranaense: para sus dueños "es una injusticia"

César Moro, otro de los dueños

"Es una injusticia lo que está haciendo la municipalidad, nos vienen a clausurar este 14 de febrero, con el bar lleno de reservas", comenzó exponiendo a, Verónica Moro, una de las dueñas del lugar.La mujer puntualizó que"Desde que abrimos el bar tuvimos muchos problemas con el director de Habilitaciones de la gestión anterior. Días antes de terminar el mandato nos mandó una notificación de una caducidad de la habilitación. Apelamos y ese expediente pasó a Legales.", relató Moro.De la misma manera,se quejó asegurando que "si a esto lo tenían desde hace días, me llama la atención que justo hoy, 14 de febrero, nos vienen a clausurar. Y esperaron a la noche, a las 20, para clausurar. Había un par de personas, tuvieron que irse. Nos hubiesen avisado antes, no cocinábamos, el personal no preparaba los alimentos.Y la gente que quería venir, que ahora se quedó sin lugar para esta fecha tan especial".De la misma manera, la dueña del bar arremetió: "Por qué no van y sacan los puestos del Patito Sirirí, que están colgados de la luz, que no pagan impuestos.".