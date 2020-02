En barrio San Roque piden que corten palmera de 30 metros que se puede caer

Vecinos del barrio San Roque, le piden hace años que el municipio corte una palmera, ubicada en calle Ayacucho y Atanacio Eguiguren, frente a la parroquia San Cayetano, que en el 2017 le cayó un rayo y desde entonces está en peligro de derrumbe.dialogó con algunas de las personas que reclaman."No queremos que cause un accidente. Por esta zona pasa mucha gente y hay un edificio al lado que, si cae sobre él, puede ocasionar un desastre", expresó María Angélica Flores, una de las vecinas que hace el reclamo.Por otra parte, Ricardo Martínez otro vecino, le dijo aque "estamos reclamando, porque no queremos que pase algún accidente, queremos evitarlo. Que venga el municipio y corten la palmera, pero cada vez que llamo, me dicen que no tienen equipos para poder realizar la tarea".Para finalizar, Martínez dijo que "mide aproximadamente 30 metros. Junto con los vecinos hemos reclamado muchas veces, pueden pedir el registro al 147 y verificar las llamadas".