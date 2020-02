A un mes del incendio en distribuidora: "Nos repusimos y trabajamos a pleno"

Sergio Rupp, socio gerente de la firma

en las instalaciones ubicadas en el Parque industrial de Paraná, sobre calle Salellas 1605, a 200 metros del local que se incendió por completo el martes 14 de enero pasado.se refirió en diálogo con, a la situación en la que se encuentran,

Nos dio tiempo a no perder toda la temporada escolar

"La planta de personal es parte del valor agregado que tiene esta empresa"

La respuesta de proveedores, clientes, allegados a la empresa, gente particular, la proveedora de seguros, el propietario de este galpón, quiénes nos proveen del sistema, quienes nos proveen del agua, el electricista, el hombre que nos hacía la cartelería, quiénes nos prestan el zamping, de la intendencia, de ATER, del Sindicato de Comercio, la verdad que se juntaron cosas para que esto se pusiera en movimiento y no perder más de lo que ya se ha perdido: el edificio en su totalidad con todo lo que había adentro", destacó a nuestro medio.En el mismo sentido, afirmó: "Rápidamente nos repusimos y hace ya unos trece o catorce días que estamos trabajando a pleno, gracias a Dios".y que han tenido para ponerse a pintar, para poner en condiciones esto lo mejor posible, no podemos hacer menos con mi esposa que mantener la planta de personal porque ellos también son el valor agregado que tiene esta empresa, hay un verdadero equipo trabajando. Esto se nota, los clientes, los proveedores lo ven así, por eso fue tan rápida la recuperación", puso relevancia Rupp.De la misma manera dijo que "han sido tremendos, muchísimos" los gestos de solidaridad en todo este tiempo.Comentó, en tanto, queAcá estoy agradecido a Germán Ceijas y su esposa, pero esto está preparado para otro tipo de negocio, pero lo que nosotros necesitamos requiere otro tipo de instalaciones y vamos a ir por eso: l".