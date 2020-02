Inés y Gustavo dieron el "Sí, quiero" en el Día de los Enamorados

Inés y Gustavo dieron el "Sí, quiero" este viernes 14 de febrero en el Día de los Enamorados, registróRodeados de familiares y amigos, ambos contrajeron segundas nupcias durante la ceremonia que se celebró esta mañana en el Registro Civil de Paraná, acompañó"Nuestra relación empezó como la de todos, como si íbamos a ser amigos, después no nos podíamos separar y empezamos a salir", rememoró Inés sobre los primeros pasos junto a su compañero.Si bien ambos coincidieron en que "jamás" iban a volver a casarse, ella contó que, "nos llevamos muy bien y somos muy compañeros".Consultado a Gustavo sobre el por qué casarse en una día tan especial, éste reveló: "La fecha fue porque surgió. Vine al Registro Civil a pedir un turno y me dijeron `hay esta opción, el 14´ y la acepté; no fue porque la elegí"."Un papel no cambia nada. Simplemente, es tratar de estar mejor, de llevar las cosas de la mejor manera para estar unidos y demostrarnos más amor entre nosotros", argumentó el novio.Ella, por su parte, resumió: "Él me propuso que nos casáramos y yo acepté. No cambiaría este momento por nada"."Decidimos casarnos, solo por lo legal, pero el sentimiento entre nosotros es el mismo", completó él.