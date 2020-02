Vecinos de barrio Los Cedros aseguran que no tienen agua hace 10 días

Vecinos de barrio Los Cedros aseguran que desde hace alrededor de 10 días no cuentan con el servicio de agua potable.



Andrea Cislaghi indicó a Elonce TV que "hicimos muchísimos reclamos al 147 y hasta el momento no tenemos respuesta. Día a día tenemos que ir a lavar la ropa a la casa de nuestros familiares. Aprovechamos y cargamos bidones de agua, baldes y traemos. Nos bañamos ahí".



"Sabemos que es un problema de raíz de la ciudad, que hay algunos barrios que tienen baja presión pero nosotros directamente no tenemos agua. Esto siempre pasó. Cuando los albañiles construían las casas se iban porque no había agua", dijo.



Asimismo, remarcó que "no es un problema que solo tenemos en verano, sino que también hemos estado una semana sin agua en invierno. Ahora llamamos entre 10 y 20 veces por día".



Por su parte, otra vecina dijo que "necesitamos agua porque es indispensable para todos. Necesitamos una solución inmediata. Tenemos chicos, necesitamos bañarnos. No podemos estar yendo continuamente a casa de parientes o pagar para lavar la ropa en otro lado. No es justo, pagamos los impuestos". Elonce.com