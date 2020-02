Trillizas piden ayuda para poder cumplir el sueño de festejar sus 15

Las trillizas Cielo, Rocío y Brisa cumplen años el 2 de septiembre y piden la colaboración de la sociedad para poder festejar sus 15 con una fiesta.Adriana Keiner, su mamá, contó aque "ellas nacieron prematuras. Quiero cumplirles el sueño de festejar sus 15 años pero no he podido abocarme completamente a eso porque estoy atravesando una enfermedad. Es mucho lo que hay que pagar para la fiesta y son tres"."Hasta el momento nos hace falta catering ni cotillón. Mi vecina me va a ayudar con la ambientación del salón. A la bebida la vamos a pagar aparte", dijo.Comentó que "cuento con la pensión por madre de siete hijos y con la cuota alimentaria que me pasa mi ex marido. No contamos con otro ingreso. Decidí pedir ayuda, mi tratamiento oncológico requiere de mucho dinero y no puedo costearle la fiesta. Ellas fueron mi gran sueño y ahora quiero cumplirles el sueño a ellas"."Cuando ellas llegaron nadie esperaba. Cuando nos dijeron que eran tres no lo podíamos creer. Fue una alegría total para toda la familia. Ellas eran muy inquietas. Fue una experiencia hermosa. Una vez nos pasó que una lloraba un montón y la otra vomitaba. Fuimos al médico y no sabíamos qué pasaba. Nos habíamos equivocado, porque son idénticas, y le habíamos dado la misma mamadera a una y a la otra nada. A partir de ahí empezamos a hacer un cartelito para no equivocarnos las mamaderas", relató.Recordó que "Canal Once estuvo cuando ellas nacieron y luego me dieron ropa de Once por Todos. Estoy muy agradecida. La gente colabora mucho. Ha sido mucho esfuerzo. Cuando ellas crecieron doné todo y ayudé a otros".Cielo, expresó que "a la temática la decidimos entre las tres, porque queremos luces. Mi vestido será color azul. Cuando éramos chicas festejábamos nuestros cumpleaños pero un año una elegía la temática, al siguiente la otra y así.Rocío, dijo que "cumplir 15 es como ya ser más grande. Es otra etapa de la vida. Mi vestido será blanco. Tenemos amigos compartidos porque en nuestra escuela hay una sola división y vamos las tres al mismo curso".Brisa, indicó que "soñamos tener una fiesta para pasar nuestro cumpleaños con nuestros seres queridos. Mi vestido será rojo".Para colaborar, llamar al celular 154520155 o al teléfono fijo 4979890.