Día de los Enamorados: Pasacalles, una idea romántica para declarar amor

Se celebra este viernes el Día de los Enamorados en todo el mundo. Si bien las rosas y los bombones son los obsequios más elegidos, una idea original y romántica es hacer un pasacalle con alguna declaración de amor.



Javier Mucheloud realiza esta tarea y, en diálogo con Elonce TV, explicó que "la frase `te amo´ es la que normalmente se termina colocando en un pasacalle como firma. Muchos enamorados no ponen sus nombres pero sí esta frase. Hace 43 años que hago esto".



Comentó que "algunos en los pasacalle piden perdón y aprovechan el Día de los Enamorados justamente para eso, para reconciliarse, para ser perdonados por alguna macana que se mandaron. A veces no quieren poner el perdón pero en el mensaje ya se nota que hay una idea de que está pidiendo aterrizar de nuevo".



"La mayoría de los pasacalles tienen palabras de amor, uno una vez hizo una poesía. Ese día fui a colocarlo porque el chico no se animaba, pero normalmente no lo hago porque piden que sea a las 00 y es difícil ese horario", aseguró.



A modo de anécdota, relató que "me ha pasado de estar colocando un pasacalle y que llegue la persona destinataria y me lo haga sacar diciéndome que quien lo enviaba no era su novio. En otros casos he hecho los pasacalles y no los han venido a buscar: o se arreglaron antes o se terminó el amor".



"Tuve uno novedoso que no era un pasacalle pero sí de esas banderas que llevan los aviones. Era un pedido de amor, pidiéndole matrimonio. Fue en el Parque San Martín. Llevó a su novia de sorpresa y de golpe apareció el avión con el mensaje", indicó.



Aconsejó que los pasacalles sean de cinco metros o seis metros. "Si se coloca entre dos postes o árboles se entra en un problema de resistencia contra el viento. No hay que hacerlos tan grandes. Mucha gente los coloca en rejas. Lo recomendable es no cruzar la calle, para que dure más y no haga daño a los postes ni árboles, ni obstruya la visión".



"No hago pasacalles con malas palabras. Muchos han venido a pedir para cuando se termina el amor pero no hago", manifestó.



Contó que "a mi señora le hice uno. Fuimos a pasear al lugar donde fue nuestra luna de miel hace 30 años y me llevé el pasacalle en el baúl. Lo puse en el balcón de la cabaña. Fue para nuestros 25 años de casados".



Sobre precios, dijo que "los pasacalle de enamorados son los más simples, que tiene un costo de 2000 pesos. Un pasacalle más elaborado, como los de cumpleaños de 15, sale 3200 pesos". Elonce.com