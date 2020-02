Jóvenes disfrutan de la temporada de verano en Club Patronato

Gran cantidad de chicos pasan sus tardes en las instalaciones del Club Patronato. Allí pueden disfrutar de la pileta, unos tererés y una rica merienda. Muchos optan por llevarse algunos juegos de mesa para pasar la jornada con amigos.Un joven contó aque "disfrutamos de esta temporada hasta que termine y empiecen las clases. Siempre no juntamos a jugar a las cartas, a jugar a la pelota y meternos a la pile".Asimismo, otro chico comentó que "venimos todos los días. Está re lindo el club. Venimos siempre cerca de las 15 y nos vamos a las 20. Aprovechamos las vacaciones. Como no me llevé materias agarro los libros recién cuando empecemos las clases"."Nos gusta venir a disfrutar del club en vacaciones. Acá venimos y jugamos. Nos dividimos: uno trae la pelota, otro las cartas y así", indicó otro chico.