Formando nuevos "semilleros": Cada vez hay más mujeres acordeonistas

La joven paranaense es acordeonista. "Me dedico a la enseñanza de la música chamamecera. Empecé a estudiar a los cinco años, finalizando los estudios de música con la carrera de contrabajo", contó a, Candelaria.Destacó asimismo que "hay mujeres acordeonistas en Paraná, ahora son más. Tengo niñas de nueve años, de catorce que vienen a aprender. Y también vienen alumnos de 70, 73 años. Es muy lindo ver gente con este instrumento tan de nosotros, como el acordeón"."Se notan las ganas, el entusiasmo de querer aprender. La edad no importa. Se notó mucho cómo le gusta a la gente la música litoraleña, el chamamé, con la cantidad de gente que asistió hace unos días. Me siento muy contenta de formar nuevos semilleros", afirmó Candelaria.