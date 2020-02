Preocupación de vecinos por el estado de las calles en barrio Tortuguitas

Vecinos de barrio Tortuguitas de Paraná manifestaron su preocupación por el estado de las calles en la zona. Autoridades municipales les explicaron cómo se trabaja por estos días y cuáles son las soluciones que podrían llegar a brindarse."Es un reclamo que tramitamos hace mucho tiempo y no hemos tenido la solución que pretendemos", indicó aun vecino, Oscar, de calle Dr. Vítor. También comentó que "calles Antonio Crespo y Quinodoz están descuidadas y abandonadas"."Estamos preocupados porque los parches y un poco de piedra no sirven. Necesitamos una respuesta concreta", sentenció.

"El 84% de la trama vial de la ciudad está complicada"

En la oportunidad, el secretario municipal de Obras Públicas, Maximiliano Argento, aclaró aque "este tipo de situaciones se dan a lo largo de toda la trama vial de la ciudad, la que está muy destruida: el 84% de la trama vial está complicada".De acuerdo a lo que comentó el funcionario municipal, "se trabaja en conjunto con los vecinos, a través de los consorcios, para darles una solución definitiva"."Respuestas rápidas y urgentes no se pueden dar por la situación económica en la que se encuentra el municipio. Dentro de las posibilidades que tenemos, vamos dando respuesta y se verá en los barrios que trabajamos día a día para mejorar la trama vial", explicó.Por su parte, el subsecretario de la repartición, Daniel Clivio, apuntó que los inconvenientes en la trama vial se deben a "la topografía de la ciudad" y al "alto desnivel por la cuestión hidráulica", sumado a que "hace tiempo no hay una restauración del suelo calcáreo"."Se realizan operativos para llevar soluciones a barrios en los que es intransitable, prácticamente inaccesible", comentó al respeto.Clivio refirió que "la obstrucción de los desagües rompe la calle, al no tener pavimento ni cordón cuneta, la intervención lógica de los vecinos, hace que la calle vaya cortándose a medida que llueve"."En Rondeau y Crisólogo Larralde, y Newbery hasta la zona del Antoñico, se elevaron tanto las calles que eso hizo un tapón que no deja escurrir el agua de lluvia hacia el arroyo, lo que termina degradándola. Lo mismo sucede con Gobernador Crespo, que tiene mucho aporte de agua hidráulica, si no se hace cuneteado, es difícil que la trama se mantenga", indicó el municipal.