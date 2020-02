Analizan otro probable caso de dengue en Paraná

Cómo se realiza la toma de muestras

Tras un caso confirmado de dengue autóctono en Paraná, desde el Laboratorio provincial de Epidemiologia confirmaron aque"Tenemos otro caso en estudio quey nos falta la prueba PSR porque dentro del virus del dengue hay cuatro tipos", comunicó ala bioquímica María Mercedes Salinas."Siempre tuvimos el NS1, pero actualmente", aclaró la especialista, al tiempo que comentó que, "para el tratamiento, el serotipo no tiene relevancia, pero si a los fines epidemiológicos para evaluar la prevalencia de determinadas familias de virus en la geografía mundial".Se recordará que el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmóque hizo una consulta en un sanatorio privado de Paraná y, efectuados los estudios de rigor, se ratificó que se trata de dengue. Además, no registraba antecedentes de viaje.En el Laboratorio provincial de Epidemiologia, ubicado sobre calle Santa Fe 235, se recepcionan las muestras de personas que son estudiadas para un cuadro general que se denomina síndrome febril en el que se incluyen leptospirosis, dengue y hantavirus."La muestra para dengue y lepto es suero, es decir, la resultante de la sangre extraída sin ningún anticoagulante", indicó la bioquímica.Es que el Laboratorio provincial de Epidemiologia no está incluido en una institución donde se hospitalizan pacientes, con lo cual, la mayoría de las muestras que reciben son de internados en otros centros. "Es decir que trabajamos con muestras derivadas y, ocasionalmente, puede llegar algún paciente a tomarse la muestra al laboratorio porque todo este conjunto de patologías incluidas dentro de los síndromes febriles son patologías que requieren más de una toma de muestra", detalló Salinas.De acuerdo a lo que explicó la especialista, el Laboratorio dispone de algunas pruebas con las que se pueden definir algunos casos., aclaró la bioquímica."Las pruebas a utilizar dependen del tiempo de evolución que tenga el paciente., explicó Salinas. Y continuó: "Hasta el día 5 de evolución de esa fiebre, buscamos el virus o a través de una proteína que se llama NS1 o a través de su material genético, es un virus ARN. Si el paciente presenta más de cinco días de evolución, buscamos la defensa que el huésped hizo de ese virus en los anticuerpos"."Las muestras se derivan al Instituto Maiztegui de Pergamino, un centro de referencia, porque esos anticuerpos tienen reacciones cruzadas con otros virus de la misma familia del dengue como son el virus de la fiebre amarilla o la encefalitis de San Luis", amplió.Finalmente, Salinas ratificó que, sino, a personal de Vigilancia Epidemiológica de la provincia que son quienes se comunican con el médico que completó la ficha o el centro donde está hospitalizado el paciente.