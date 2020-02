Realizan operativos sanitarios tras el primer caso de dengue autóctono en Paraná

Recomendaciones

Nueva cepa de dengue

Trabajo de prevención de la municipalidad

Se dio el primer caso de dengue autóctono en la provincia. Se trata de una mujer de 60 años que presentó síntomas y ante la consulta y los análisis de rigor, se confirmó el diagnostico., sobre este nuevo caso que se registró en Paraná."En este año registramos 19 casos, con este último que se confirmó esta semana. Los 18 casos anteriores habían sido importados, en personas que habían realizado un viaje. La característica que tiene este último caso, es que no tiene antecedentes de viajes en los últimos 30 días. Esto es muy importante, dado que las acciones que se deben hacer en terreno se modifican en relación a los casos importados", expresó Garcilazo."Lo que se realiza en el día de hoy (miércoles), es la búsqueda de casos sospechosos, que no se hayan diagnosticado. Mañana jueves, en conjunto con el municipio, se van a realizar otras acciones en terreno que tiene que ver con la fumigación introdomiciliaria".Al ser consultado de lo que se debe realizar en caso de presentar algún síntoma, el Director de Epidemiología, dijo que "ante cualquier síntoma, siempre hay que consultar con un médico. Los signos de esta enfermedad son iguales a los de una gripe, sin síntomas respiratorios. Es decir, el paciente debe presentar, fiebre alta, acompañado con dolor muscular, y de cabeza, pero sin dolor de garganta, tos y rinitis""Es importante que el medico sospeche de la enfermedad y que se notifique. A partir de ahí todos los laboratorios pueden realizar los exámenes, pero las pruebas se tienen que mandar al laboratorio de Epidemiologia, que es el único que tiene los radioactivos para confirmar la enfermedad", indicó Garcilazo.En cuanto al estado en que se encuentra la mujer de Paraná, comentó que "ha evolucionado bien, y no ha requerido internación, se encuentra con atención domiciliaria y aislamiento entomológico, y tiene el seguimiento de su médico de cabecera"."En cuanto a lo medioambiental, está trabajando el municipio, en lo que es el terreno, descacharrización, información a la gente. También lo que está relacionado al bloqueo específico de los casos confirmados, que se le suma la búsqueda activa de casos febriles y la fumigación", expresó Garcilazo."Sirve todo lo que las personas puedan hacer dentro de su casa, desde la descacharrización, hasta el uso de repelente. Esto va a ayudar porque no hay una vacuna, no hay un tratamiento antibiótico, es la única manera de prevenir".En cuanto al tipo de cepa que circula, dijo que "tenemos una circulación de Den4, un tipo de dengue que no habíamos tenido en 2016 y 2018, cuando tuvimos otros casos autóctonos. Tener 18 casos de dengue importados no es una situación habitual, por lo tanto al circulación que tenemos a nivel regional es muy alta. EL 90% de los casos, previenen de Paraguay y Brasil. El virus vive en las personas, la transmisión de la enfermedad se da a través de un vector, que es el Aedes".Por otra parte, la Subsecretaria municipal de Medioambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder, manifestó que "cuando se hace un bloqueo de un caso de dengue confirmado, son nueve manzanas alrededor del domicilio del paciente. Lo que estamos realizando ahora es un trabajo de promoción ambiental, pedirle al vecino que descacharrice, que saque los residuos en desuso que pueden acumular agua, dentro de su casa como en el patio. A partir de eso le pedimos autorización para fumigar su patio.En cuanto a la zona que están trabajando, indicó que "hoy estamos por calle Ameghino, España, Concordia y Cervantes, y mañana vamos a estar fumigando".