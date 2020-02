Dengue autóctono en Paraná: Realizan "bloqueo sanitario" en nueve manzanas

Dengue autóctono en Paraná

Paraná Municipalidad y Provincia realizan acciones a raíz del primer caso de dengue

Tras un caso confirmado de dengue autóctono, se realizaba este miércoles un bloqueo sanitario en nueve manzanas de la ciudad de Paraná, más precisamente en la zona de calles España, Santiago del Estero, Concordia, Cervantes y Ameghino, registró"Hacemos un trabajo de promoción ambiental dentro de las manzanas que están incluidas en el bloqueo sanitario, que son nueve, junto a los agentes sanitarios del ministerio provincial de Salud", comunicó ala subsecretaria municipal de Medioambiente y Acción Climática, Vanesa Zehnder.Y continuó: "De acuerdo al protocolo de acción, se visita a los vecinos y se les solicita que descacharricen, que limpien el patio de su domicilio donde se puede acumular agua porque puede haber criaderos de Haedes ya que tenemos un caso confirmado de dengue".Fue en ese sentido que Zehnder encomendó la colaboración de vecinos. "Los informamos sobre las tareas de limpieza que tienen que hacer en su casa, para evitar la proliferación no solo de larvas de Haedes, sino también, de roedores y alacranes".Asimismo, la responsable del operativo instó a que "esta noche saquen sus residuos más voluminosos para que mañana, personal de Servicios Públicos pueda recolectarlos; también pasarán los técnicos de Control de Plagas del municipio para fumigar los patios de aquellos domicilios en los que los vecinos nos autoricen".Si Zehnder aclaró que "no hay sospechas de otros casos de dengue" en la ciudad, los agentes sanitarios se encontraban a la búsqueda de febriles. Es decir que, "se visita los domicilios para ver si hay personas que en el transcurso de estos días hayan tenido algún síntoma de fiebre y que no lo hayan reportado en ningún centro de salud". "Es para que puedan hacerle los análisis correspondientes para ver si tuvo algún tipo de contagio", explicó.Respecto del estado de salud de la mujer contagiada con dengue, informó que "se encuentra bien, ya en su domicilio, y debe tomar las precauciones del caso". Entre las que mencionó, "el no tener mosquitos en su domicilio y ponerse repelente cada tres horas para no contagiar a otras personas que convivan con ella"."Está inmunizada por seis meses, después que el mosquito la picó", acotó al respecto.