Joven buscada en Paraná: "Sufría de maltratos por parte de su novio"

Paraná Se busca desde el lunes a una adolescente de 16 años en Paraná

. La adolescente se ausentó de su domicilio en calle El Palenque al 2.583, este lunes, y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero.Su padre, Germán Villagra, en diálogo conapuntó que podría estar con su novio, al que tildó de "violento". Es que según dio cuenta, el joven de 22 años "era obsesivo, la maltrataba y la denigraba".. En los días de calor,", aseguró a, Germán, padre de la joven buscada.Y continuó: "Mis vecinos me comentaron que andaba rondando el barrio, y yo lo vi escondido detrás de los arboles como buscándola"."El domingo tuvieron la posibilidad de charlar, y desde esa noche noté una actitud rara en Camila; el lunes cuando me levanté para ir a trabajar se detonó todo y no la vi más", comentó Villagra, al estimar que su hija se habría ido con este muchacho de 22 años.

"Él se calificaba como el hijo del diablo"

"Ellos eran pareja, pero por las actitudes de mi hija, ella siente que nosotros le estamos arruinando la vida al tratar de protegerla de ese ambiente tan turbio. Y es lamentable", indicó."En casa teníamos una buena relación, no discutíamos, y estaba bien protegida. No creo que se haya ido por un problema familiar.por decirlo de alguna manera", apuntó Villagra., reveló."Fueron tres meses en los que la seguía, rondaba del barrio, eran actitudes muy extrañas. Varias veces la ahorcó, la pateó y la escupió; la violencia verbal siempre existió", señaló Villagra, al dar cuenta que el novio de su hija tendría "antecedentes por golpear a ex novias y a la madre de su hijo".