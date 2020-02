Tarjetas Alimentarias: Defensa del Consumidor adelantó como serán los controles

Nueva etapa en Defensa del Consumidor

Pablo Luciano, es el flamante Director General de Defensa del Consumidor de Entre Ríos. Se destacó por su trabajo en la misma área en Gualeguaychú, y hace pocos días asumió en la capital de la provincia el cargo de mayor jerarquía.En dialogó con, comentó sobre la implementación y los controles de la tarjeta alimentaria. "A medida que se vaya implementando en la provincia, vamos a ir coordinando con los municipios, más allá de los controles propios que haga la dirección, para que ellos, a través de sus propios cuerpos de inspectores, puedan también labrar actas de infracción, en caso de incumplimiento o que se registren reclamos por parte de los consumidores", comentó.A su vez que indicó que "en esto vamos a ser inflexibles, ya que hay una orden del ministro Juan José Bahillo, de trabajar fuertemente con los municipios, y con el cumplimiento de las normas de la tarjeta, que ayuda a personas que están en estado de vulnerabilidad. La idea es controlar exhaustivamente y no dejar pasar ninguna falla que se registre".Sobre la tarea que ejercerá, dijo que la defensa del consumidor "es un área que tiene mucha competencia, muchas actividades comerciales, que cuando hay algún incumplimiento por parte de las empresas, nos toca actuar. La defensa del consumidor es muy gratificantes, porque uno con su accionar, le posibilita el acceso a la justicia a mucha gente que sino no accedería a la misma""En esta etapa que se inicia, la idea es que los municipios empiecen a tomar responsabilidades en lo que es la aplicación de la ley, en el ejercicio del poder de policía, de detectar infracciones, y no esperar que llegue el usuario con la denuncia, sino verificar algunas cuestiones, previo a las denuncias. Después, que puedan desarrollar la capacidad y aplicar las sanciones por las infracciones cometidas en sus jurisdicciones y dejar las demencias judiciales para las causas más complejas o que abarcan más de una jurisdicción", expresó Luciano.Para finalizar, indicó que "por otro lado también vamos a trabajar la educación al consumidor, que es una garantía de los ciudadanos de Entre Ríos".