Operan el viernes al joven que esperaba una prótesis de fémur

Marcos será operado el viernes

Marcos Blanco, de 18 años, permanece internado en el hospital San Martín de Paraná con fractura de fémur luego de ser golpeado en una fiesta de cumpleaños. Su madre, a través dehabía indicado que se encontraba a la espera de una costosa prótesis.Finalmente, desde el hospital San Martín de Paraná comunicaron la compra de la prótesis necesaria para poder operar al joven que presenta fractura fémur, y que la intervención se realizará el viernes."Marcos fue a un cumpleaños de 15 invitado por otro amigo, concurrió acompañado por su novia y una amiga. Me lo devolvieron todo lastimado, cuando me llamaron no sabían si estaba vivo o no, lo golpearon y le quebraron el fémur de la pierna izquierda, le pegaron atrás de la nuca y quedó inconsciente", había contado su madre, Ana María García, aLa mujer mencionó que su hijo desconoce quiénes le pegaron ya que "quedó inconsciente cuando le pegaron en la nuca".Desde el San Martín informaron que se trata de un joven que permanece internado en el servicio de Traumatología del hospital San Martín desde la semana pasada ya que, por el tipo de lesión, requería de una para poder ser tratado. "Así, desde las áreas sustantivas del hospital se arbitraron los medios necesarios para resolver prontamente el caso, por lo cual se libraron 25.700 pesos de los fondos de resolución de urgencia del nosocomio, para adquirir los elementos necesarios (un clavo endomedular acerrojado de fémur, anterógrado, con set de instrumental y alternativas) durante la intervención. De este modo se evitó realizar esta adquisición por otras vías administrativas que podrían dilatar su respuesta", resaltaron.Cabe señalar que en el procedimiento participaron los servicios de Traumatología, Social, Contrataciones y la dirección del nosocomio. El trámite de adquisición de la prótesis, con la debida orden de compra, se completó este martes, acordando con el proveedor la entrega de los elementos para el próximo viernes; mismo día en que se realizará la intervención quirúrgica.