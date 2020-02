Tarjeta Alimentar: Habrá descuentos y beneficios en supermercados adheridos

Política El ministro Arroyo y Bordet lanzaron en Entre Ríos la Tarjeta Alimentar

Sobre la Tarjeta Alimentar

En el marco de la implementación de la Tarjeta Alimentar en Paraná, dos supermercados de la ciudad comunicaron asobre los descuentos y beneficios que otorgarán a los beneficios del programa."En Concordia y La Matanza ya se acreditó la Tarjeta Alimentar, sabemos que la respuesta fue positiva, y", comunicó ael supermercadista Andrés Fontana."Es una política que implementamos como una política social, es la cuota extra que damos para los beneficiarios", destacó en relación al beneficio. "Además del aporte social, es para atraer y aumentar las ventas", explicó, al dar cuenta de "un paquete de ofertas" que ofrece el comercio de calle Churruarín.En la oportunidad, Fontana indicó que "los lácteos y cerdos registraron un incremento mínimo en sus precios". Destacó también que "los alimentos no perecederos siguen calmos y estables, y no ha registrado aumentos en los últimos días".Por su parte, el gerente comercial de, Silvio González, anunció: "Esperamos que los plásticos sean distribuidos a los beneficiarios de la ciudad, y vamos a ofrecer un descuento especial porque sabemos que esto va directamente a mejorar la calidad de vida de las familias"., entre los mencionó,El gerente del comercio de avenida Ramírez destacó que "es parte de la responsabilidad social empresaria el ayudar a la canasta familiar a través de esta acción de gobierno".Finalmente, coincidió respecto a que, "no hubo incrementos desde mediados diciembre, y hasta este mes de febrero hay una cierta estabilidad notoria en los precios, salvo productos estacionales como los lácteos, porque escasea la leche en época estival y tiende a subir hasta un 3%".Las tarjetas Alimentar se entregarán a partir del 17 de febrero a madres o padres con hijos e hijas de hasta 6 años que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), a embarazadas a partir de los tres meses que cobran la Asignación por Embarazo y a personas con discapacidad que reciben la AUH.La implementación será automática a partir de los cruces de datos entre Anses y AUH, por lo que las titulares de derechos no deben realizar ningún trámite. Es una tarjeta personal e intransferible.Las tarjetas serán entregadas por el Banco Nación y no habrá intermediarios.Los saldos de las tarjetas van a ir de cuatro a seis mil pesos, según la cantidad de hijos que tengan. El tercer viernes de cada mes se recargará de forma automática.Esta tarjeta sirve para comprar todo tipo de alimentos a excepción de bebidas alcohólicas, y no permitirá extraer dinero en efectivo.Los comerciantes no pueden aplicar recargos a los precios de los alimentos. Y habrá controles para evitar estas situaciones.