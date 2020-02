Está esperando una prótesis: fue golpeado "cuando asistió a un cumpleaños de 15"

Ana María García

"Vivimos el día a día, no tenemos trabajo"

Piden colaborar "con la compra de números de rifa"

Su mamá,, contó aen qué circunstancias su hijo resultó lesionado: "Marcos fue a un cumpleaños de 15 invitado por otro amigo, concurrió acompañado por su novia y una amiga. Me lo devolvieron todo lastimado, cuando me llamaron no sabían si estaba vivo o no, lo golpearon y le quebraron el fémur de la pierna izquierda, le pegaron atrás de la nuca y quedó inconsciente. Estamos a la espera de la prótesis en el hospital, sale 80 mil pesos".Mencionó que, dijo. En ese sentido, manifestó: "Mi hijo es un chico bueno, sano, t". Al mismo tiempo,que se radicó en comisaría 14º.Respecto a la situación de la familia, aseveró:. Agregó que su hijo para solventarse "había puesto una peluquería", aunque ahora "le cortaron todo con lo que pasó"."Está internado desde hace ocho días, está deprimido, llora, nos pide que lo saquemos del hospital pero no se puede, tiene la pierna levantada con pesas para nivelarle el fémur", comentó la mamá de Marcos Blanco.Ana María García aseveró que para colaborar con la familia, que está atravesando un "difícil momento económico", los amigos de su hijo organizaron "una rifa de 1000 números" y piden la colaboración de la comunidad. Solicitan adquirir números para solidarizarse con esta familia o hacerlo "donando un alimento no perecedero para la canasta que se rifará".que lo único que hacen es lastimar a un chico sano, él no tiene vicios de nada, quiero seguridad para él y nuestra familia", puso relevancia la mujer.El contacto para colaborar con la familia de Marcos Blanco es el 0343 1553507912.