Se realizó este fin de semana "Arenacross" en el Thompson

Este fin de semana, dentro de las múltiples actividades que la Municipalidad de Paraná desarrolló, el balneario Thompson fue el epicentro de la segunda edición del Desafío Arenacross. Vale recordar que el evento marcó asimismo la coronación oficial de los campeones 2019. La competencia se desarrolló en un trazado de características rápidas con una longitud cercana a los 2.200 metros, sin dudas un gran atractivo para la multitud presente a orillas del río Paraná.



A esta visual deportiva, se sumaron el paseo Parador Thompson, con amplios sectores para disfrutar del aire libre, juegos infantiles, puestos gastronómicos, entre otros. Además en horas de la tarde, se llevó adelante la entrega de premios para los mejores del Endurocross Entrerriano.



El secretario de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu, se refirió a la importancia de poder tener en la ciudad este tipo de eventos deportivos y recreativos. "Es un evento nuevo para la ciudad, hacía varios años que no se daban este tipo de encuentros, sin dudas explotando la potencialidad de nuestras playas, un evento deportivo que convoca a los ciudadanos a que vengan a disfrutar del deporte que por ahí no es habitual de observar, así que muy contentos de poder acompañar el trabajo que se viene realizando".



Por su parte, el subsecretario de turismo Agustín Clavenzani, señaló: "Estamos muy satisfechos por el gran esfuerzo que viene haciendo el gobierno municipal de la ciudad con acontecimientos programados, con iniciativas de gente que pertenece al Municipio, sin grandes erogaciones, y este evento no es la excepción, es una iniciativa más de las múltiples del programa Activá Verano, estamos a orillas del río Paraná, y muchos de los pilotos que vinieron llegaron motivados de participar de un evento deportivo pero que tiene un fuerte perfil turístico, y así arribaron con sus familias, se alojaron para también disfrutar de la ciudad".



En tanto, el subsecretario de deportes Yamil Ismail, destacó la importancia de tener una "propuesta diferente en la ciudad y que con el trabajo de todas las áreas del municipio se puedan repetir durante todos los años de esta gestión".



Por último, Juan Jozami, uno de los ganadores de la competencia, destacó la importancia de que Paraná tenga este tipo de eventos deportivos. "Esto que se vivió acá es muy importante, yo soy de Paraná y poder estar en mi balneario, disfrutando de mi lugar es increíble, ojalá se pueda dejar una fecha fija dentro del calendario porque la ciudad está en condiciones de albergar a una competición como esta".