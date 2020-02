Ante la falta de colectivos, "el mototaxi es una alternativa para trasladarse"

Miles de usuarios del transporte urbano de pasajeros no contaron este lunes con el servicio para poder llegar a destino. Es que rige el cuarto día de paro dispuesto por UTA ante la falta de pago a los choferes por parte de Buses Paraná, la empresa que tiene a su cargo la prestación.En ese marco,rescató el caso de MotoTaxi Paraná, una alternativa económica a la falta del servicio. Desde la firma aseguraron que desde el domingo se acrecentaron las consultas y que este lunes, registraron hasta 50 reservas para traslados, en su mayoría, hacia el centro de la ciudad."A partir del domingo empezaron las reservas, pero ayer estábamos cerrados porque trabajamos de lunes a sábado de 8 a 20hs. Y este lunes, la gente que ya ha tomado el servicio, llamó para reservar para hoy", comentó el responsable de MotoTaxi Paraná, Horacio Buralli."La mayor demanda es para trasladarse hacia el centro de la ciudad. Y ante la necesidad de la gente de poder trasladarse, el mototaxi es una alternativa", aseguró.

Es que el local ubicado sobre Avenida Almafuerte 106 ofrece tres tipos de servicios: de mensajería, delivery y moto-taxi para el traslado de pasajeros, el que ante la falta de colectivos urbanos, registró la mayor demanda."Desde San Benito nos llamaron un mayorista de ropa para preguntarnos por el servicio porque va gente de Paraná a comprar, y se comunicaron para pedirnos precios y ver cómo los podíamos ayudar ante la necesidad que tiene el ciudadano para poder llegar a trabajar", ejemplificó Buralli.La tarifa mínima para el traslado es de 60 pesos, una tarifa de 80 pesos de hasta tres kilómetros, y hacia los límites de ciudad, cuesta 100 pesos, dependiendo desde donde salga el pasajero.Mientras que la tarifa plana a San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde es de 150 pesos."Las herramientas de seguridad son las básicas, un casco y un seguro para transportado con el que cuentan todas las motos porque si no, no pueden circular. Todas las motos están en regla", aclaró el responsable del servicio."No contamos con muchos móviles, con lo cual, pedimos que reserven con anticipación, unos 30 minutos antes para poder organizarnos. Somos 17 los que trabajamos para brindar este servicio, con lo cual, pedimos que reserven con tiempo", encomendó."El servicio no está regulado. Desde el 2013 le venimos pidiendo al municipio que saquen una ordenanza para adherimos, sobre todo por el tema de los seguros porque no tenemos seguro de flota? habiendo una ordenanza, podemos pedirle a la aseguradora que nos asegure la flota como moto-taxi", cerró Buralli.