Hubo gran concurrencia durante la velada de Humor en el Anfiteatro de Paraná

Cronograma de Música en el Anfiteatro

Cine Bajo las Estrellas

En el marco del programa Activá Verano, Humor en el Anfiteatro fue una propuesta diferente para un público de todas las edades. El ciclo tuvo su cuarta velada este sábado a puro humor donde cientos de personas se dieron cita allí para participar del espectáculo con entrada libre y gratuita y disfrutar de la gastronomía de emprendedores locales.El inicio de la función estuvo a cargo de las divertidísimas Hermanas Saladix, artistas de la ciudad de Paraná que se definen como una "combinación extravagante de teatro y artes performáticas, un show cómico, bizarro-musical y popular".En ese marco, Antonella Fernández Pavón, integrante de Las Hermanas Saladix celebró esta iniciativa de la Municipalidad y destacó la puesta en valor del Anfiteatro Héctor Santángelo. "Valoro que este lugar cobre vida y que tengamos la posibilidad de volver a apropiarnos de esto que es nuestro y que durante muchos años estuvo negado; se volvió a poner en funcionamiento para que todos los paranaenses lo podamos habitar, hacerlo nuestro y mostrar los artistas locales" finalizó.Por otra parte, Lisandro Riera, integrante del grupo Litoral Stand Up Comedy, destacó el acompañamiento del público. "Estamos muy contentos porque la gente se engancha con este tipo de presentaciones, y más aún en estos lugares al aire libre, donde uno por ahí los pasa por alto, este tipo de propuestas están muy buenas porque te permiten conocerlo y disfrutarlo", señaló.Finalmente, el Gato Peters, presentó "Cuentero" donde dio una descripción detallada de los tiempos que corren, tanto como a aquellas épocas en donde la gente vivía con más tranquilidad. El Gato con sus monólogos recibió los aplausos del público presente que lo despidió de pie.El original humorista de renombre nacional se presentó por primera vez en Paraná. "Estoy maravillado por el anfiteatro hermoso que tienen, fue una noche fantástica donde la gente se encontró con mis historias, mi humor es muy simple y de entre casa, armado en pueblos y ciudades del interior donde a mí me ha tocado vivir" sostuvo.Por otra parte, destacó la propuesta de la Municipalidad. "Todo lo que se pueda hacer popular en estas temporadas de verano, aprovechando el aire libre y más en un lugar como este que no es común encontrar en otra parte del país, es muy bueno. Felicito a los responsables de la idea porque demuestra que cuando hay trabajo este tipo de cosas son posibles" finalizó.Sábado 15/02 19.30 hs Anfiteatro Tango Anti San Valentín: desamores, tangos y boleros con Rita Cortese, Ángela Herrera, Cuarteto Fidel y Los Amantes.Sábado 22/02 19.30 hs Anfiteatro Rock con LO' PIBITOS, Fuxia y Equilátera.Los domingos, el Anfiteatro será escenario del clásico Cine bajo las estrellas, una selección de cortos de la región y películas mainstream para toda la familia.La iniciativa Activá Verano propone actividades en todo el borde costero, en puntos claves, abiertos y accesibles. Todas las actividades son libres y gratuitas. La agenda puede consultarse en www.parana.gob.ar/agenda