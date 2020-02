Tercer día sin colectivos: Miles de usuarios afectados por la falta de servicio

Lo que reclama UTA

Se cumple este domingo el tercer día sin servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná. Es que rige desde el viernes, un paro dispuesto por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ante el retraso de pagos de Buses Paraná, que integran Ersa Urbano y Transporte Mariano Moreno.En el medio quedan los usuarios que continúan sin el servicio. Todo indicaría que en esta ocasión se repite la misma situación de 2019. Al no estar resuelto el expediente para producir la transferencia de los recursos (no se habría realizado en tiempo y forma), no se pudo efectivizar el traspaso de los fondos a las cuentas de los trabajadores. Teniendo en cuenta esto, podría destrabarse el conflicto el lunes.que no iban a acatar la medida. "Estamos parados por la falta de cumplimiento de la empresa, están debiendo días de julio a algunos trabajadores, aunque no a todos, pero hay un grupo de trabajadores que está afectado", dijo ael secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler.La conciliación rige desde las 12 de este sábado y se extiende por 15 días, y obliga a los choferes enrolados en UTA "a dejar sin efecto toda medida de acción directa" y a Buses Paraná a "abstenerse de tomar represalias con el personal representado por la asociación sindical". La Secretaría de Trabajo de la Provincia fijó que la primera audiencia entre las partes se llevará a cabo el lunes próximo a las 12."Legalmente los funcionarios debieran saber que no se puede aplicar una conciliación obligatoria sobre sueldos vencidos, cuando hay un reclamo de trabajadores para el sustento de sus familias", afirmó Dittler.En lo que respecta al mes de enero "ya está vencido desde el día jueves, que fue el cuarto día hábil. Vamos a llegar al lunes 10 y los trabajadores no cobraron su sueldo. No sé de qué conciliación estamos hablando cuando los trabajadores no tienen su sueldo. Aparte la empresa tiene una deuda de hace ocho meses de los días descontados", aseveró a, Sergio Groh, secretario gremial de UTA.A su vez, Groh mostró sus "esperanzas" de que "el lunes esto se pueda resolver, pero sí con el sueldo y con lo que las empresas le deben a los trabajadores, depositado en sus cuentas".Se recordará que Buses Paraná Agrupación informó este viernes que "no había recibido los fondos correspondientes al subsidio para el servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná".De acuerdo al comunicado de la firma, "la empresa carece de los fondos suficientes para atender el total de los gastos, y en particular los salarios de los trabajadores del mes de enero". Y en ese sentido, argumentaron que "Esta situación no es particular para Paraná, sino para que el sistema nacional de transporte público urbano sino recibe los fondos no puede atender el pago de salarios"."Los subsidios al transporte público urbano de pasajeros, han sido reconocidos por las autoridades como la alternativa a un incremento del boleto que cubra los costos crecientes de la actividad. Las Empresas no podemos tomar otras medidas", indicaron."La gestión debería prever los plazos de la operación de transferencia con el tiempo suficiente para evitar este tipo de situaciones que termina perjudicando a usuarios y trabajadores", apuntó la empresa."El municipio, como ente concedente del servicio, intimará a la empresa a cumplir con el servicio público con el que está comprometida", se indicó.por las paradas de varias líneas de colectivos del centro paranaense, pudimos registrar el enojo de los usuarios que, con intenciones de volver a sus viviendas, se enteraron de la noticia de la medida de fuerza por todo el fin de semana.Tanto paranaenses como usuarios del servicio de transporte que llegan a la capital provincial desde el área metropolitana, debieron este sábado decidir "cómo trasladarse" ante la ausencia de colectivos para cumplir con sus obligaciones. Muchos se movilizaron caminando, otros en bicicletas, motos, o abordando taxis o remis.recorrió el centro paranaense y conoció el testimonio de la gente que por distintos motivos debió movilizarse este sábado, pese a no contar con el servicio de colectivos: