Buses Paraná: "Las unidades están a disposición para prestar el servicio"

, la empresa que integran Ersa Urbano y Transporte Mariano Moreno y que tienen a su cargo la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná.Es que desde este viernes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dispuso un paro en el servicio de colectivos urbanos ante el retraso de pagos a los choferes por parte la empresa.En tanto, miles de usuarios continúan sin colectivos urbanos durante el fin de semana para poder trasladarse.De acuerdo al comunicado de la firma, "la empresa carece de los fondos suficientes para atender el total de los gastos, y en particular los salarios de los trabajadores del mes de enero". Y en ese sentido, argumentaron que "Esta situación no es particular para Paraná, sino para que el sistema nacional de transporte público urbano sino recibe los fondos no puede atender el pago de salarios"."La empresa es ajena a la administración y disposición de los fondos del Estado, que al momento de ser recibidos son dirigidos inmediatamente para el pago de sueldos", indicaron desde Buses Paraná.Y continúa: "Por lo tanto, y dada la situación económica y financiera de las empresas que integramos Buses Paraná Agrupación, se ha procedido a informar a los trabajadores y al sindicato de la situación, no respondiendo las empresas por las acciones o medidas que estos puedan tomar en estos días"."La gestión debería prever los plazos de la operación de transferencia con el tiempo suficiente para evitar este tipo de situaciones que termina perjudicando a usuarios y trabajadores", apuntó la empresa.