Pagaron parte del salario adeudado a empleados del Centro San Francisco de Asís

Búsqueda de soluciones

Luego de un mes de retención de servicios,. En este marco, desde el miércoles niños, jóvenes y adultos con discapacidad que concurren a la institución pudieron retornar a sus actividades en la institución de calle Ruperto Pérez.Respecto al pago del sueldo de enero, Fernanda Berta, vicepresidenta de la entidad, comentó que. "El 31 de enero pudimos terminar de pagarle a los trabajadores el 25% que quedaba de diciembre, y ya antes se había abonado el aguinaldo, por lo que. Queda pendiente pagar enero; estamos abonando de acuerdo a los pagos que nos van haciendo las obras sociales, pero nuestra gran inyección de dinero proviene del programa nacional Incluir Salud, al que pertenecen la mayoría de los afiliados, y a la fecha no tenemos novedad", señaló.La directiva mencionó que el último mes que desde el Programa les depositaron plata corresponde a las prestaciones de agosto, aunque aclaró: "La deuda a nivel nacional que tiene el gobierno con el programa Incluir Salud es de 8.000 millones de pesos, y Claudio Espósito, que es el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, se comprometió con los prestadores de atención, de servicio, y de transporte, a abonar esa deuda al 31 de diciembre en tres pagos: el primero sería a los 20 días, que estaría cumpliéndose el plazo límite este fin de semana y a la fecha no han depositado nada; y después a los 40 y a los 60 días".Por su parte, Laura Pavoni, delegada de la Unión de Trabajadores de Entidades Civiles y Deportivas (Utedyc) en el centro de día San Francisco de Asís, señaló:En cuanto a la liquidación de enero, aclaró: "El convenio que tenemos establece que el plazo para que nos paguen es de cinco días hábiles a partir de fin de mes; el lunes fue feriado, el día de Utedyc se pasó para el martes y no fue laborable, así que deberíamos estar cobrando como máximo el próximo martes, pero nos comunicamos el jueves con la asociación cooperadora, que es nuestro empleador, para ver qué novedades tenían y nos comentaron que al día de la fecha no tenían plata para pagarnos el sueldo correspondiente al mes pasado".Asimismo, afirmó: "Nos dijeron que el pago de Incluir Salud no entró el miércoles, que es lo que ellos tenían previsto. Están esperando que se concrete en tres o cuatro días y con eso podrían ponerse al día; ellos están esperanzados con que eso se movilice, pero mientras tanto nosotros seguimos en la incertidumbre"."De Utedyc somos alrededor de 120 trabajadores y hemos conformado un grupo firme al momento de manifestarnos, porque pasamos por muchas situaciones difíciles por la falta de pago de nuestro sueldo, con todo lo que genera tener que reorganizarnos económicamente por no cobrar. Y si no tenemos novedades para el día lunes seguramente vamos a hacer una asamblea para decidir qué medidas se van a tomar", advirtió.Desde el centro de día San Francisco de Asís, Fernanda Berta sostuvo que a través de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), que los nuclea a nivel nacional,, y mencionó que incluso ya han viajado a Buenos Aires con este fin Inés Artusi, titular del Instituto Provincial de Discapacidad, junto a Marisa Paira, ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos.A su vez, comentó: "Las demás obras sociales van abonando y con esos pagos pudimos cumplir ahora, porque nosotros venimos desde el mes de julio pagando en forma segmentada".Por otra parte, explicó: "La realidad es común a nivel país, se han cerrado instituciones y la verdad que es lamentable., y de esa manera se solucionarían varios de nuestros problemas, sobre todo por el tema que los papás tienen que hacer todas las tramitaciones y a las prestaciones se las depositan en sus cuentas de haberes"."El 17 de enero asistimos a Buenos Aires, convocados por el doctor Espósito. Es una situación caótica la de discapacidad, pero con este nuevo gobierno hay un compromiso y una apertura. Actualmente estamos llamado a diario y nos comunicamos por correo electrónico, pero hasta diciembre no había una persona física que atendiera y actuara como referente cuando llamábamos o íbamos a Buenos Aires; eso ha cambiado, pero respecto a lo que necesitamos, que es el pago, hasta el día de la fecha no hay novedades", dijo, este viernes al mediodía.Gran parte de ellos tiene una situación económica muy precaria y la institución para ellos significa acceder a un plato de comida todos los días, a un baño, al agua caliente, a estar calentitos en invierno y refrigerados en el verano. Es una contención familiar la que brindamos, cumpliendo una función social muy importante que también debería cumplirla el Estado"."Si bien los empleados tienen todo el derecho de llevar adelante medidas de fuerza, para nosotros eso significa también un derecho vulnerado de los chicos. Para nosotros es muy difícil, es la primera vez en 42 años que nos sucede esto", concluyó.