Colectivos: dictan conciliación y gremios afirman que "no fueron notificados"

Todo indicaría que en esta ocasión se repite la misma situación de 2019.a las cuentas de los trabajadores. Teniendo en cuenta esto, podría destrabarse el conflicto el lunes.epresentado por la asociación sindical". La Secretaría de Trabajo de la Provincia fijó que la primera audiencia entre las partes se llevará a cabo el lunes próximo a las 12."Estamos parados por la falta de cumplimiento de la empresa, están debiendo días de julio a algunos trabajadores, aunque no a todos, pero hay un grupo de trabajadores que está afectado", dijo a"Legalmente los funcionarios debieran saber que no se puede aplicar una conciliación obligatoria sobre sueldos vencidos, cuando hay un reclamo de trabajadores para el sustento de sus familias", afirmó Dittler.En lo que respecta al mes de enero "ya está vencido desde el día jueves, que fue el cuarto día hábil. Vamos a llegar al lunes 10 y los trabajadores no cobraron su sueldo. No sé de qué conciliación estamos hablando cuando los trabajadores no tienen su sueldo. Aparte la empresa tiene una deuda de hace ocho meses de los días descontados", aseveró a"Estaría bueno preguntarle a la empresa, porqué se llega a esta instancia. Esto no lo genera el trabajador, el empleado es tan víctima de esta situación generada por la empresa, como los usuarios. Nosotros lo que estamos haciendo es reclamar lo que les corresponde a cada trabajador que bien ganador lo tiene. Hasta el jueves se le debía lo adeudado de julio, dese el jueves se les debes también el sueldo. ¿Va a seguir así por tiempo indeterminado, generando la empresa deuda con los trabajadores y no pagando las obligaciones que tiene?", acotó Groh.Mencionó que "esto no es un conflicto de trabajadores, esto es un conflicto por derechos: El derecho que tiene cada trabajador es cobrar su sueldo en tiempo y forma. No estamos parados por un aumento de sueldo, estamos parados por un derecho que le asiste al trabajador".