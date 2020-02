Paro de colectivos: "Otra vez salen perdiendo los vecinos", lamentó Glausser

Este viernes a las 18, los choferes de colectivos interrumpieron el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Paraná y el área metropolitana, medida que se extenderá durante el fin de semana.



El paro se debe a la falta de pago de los sueldos y sumas adeudadas por medidas de fuerza que se cumplieron en julio del año pasado. La empresa argumenta que no cuenta con el monto necesario para abonar debido a que no recibió los fondos correspondientes al subsidio para el servicio de transporte público.



"Otra vez el conflicto de siempre con el transporte. Siempre sucede lo mismo y los que pagan son los paranaenses que no se pueden trasladar", sostuvo Glausser.



La vecinalista apuntó contra la empresa Buses Paraná, que "viene haciendo lo que quiere y nadie hace nada".



Finalmente, en declaraciones a APF, insistió en la necesidad de que se cree en Paraná una empresa mixta (estatal y privada) de transporte.