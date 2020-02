Desde el municipio solicitan no "derrochar" agua

Varias zonas de la ciudad de Paraná registraron la faltante del servicio de agua potable durante este viernes.



El subsecretario de Obras Sanitarias, Oscar Silva, explicó a Elonce TV que "el problema es concurrente en esta etapa del año. En época estival siempre nos está sucediendo esto en la ciudad. La producción de agua ha sido normal en las plantas. No hemos tenido problemas para abastecer los distintos centros distribuidores. El agua estuvo presente en cantidad apropiada".



"El tema pasa por la utilización en forma simultánea del servicio, que produce baja de presión y falta en zonas altas. La realidad de alturas en lo topográfico en la ciudad produce esto, el uso simultáneo en el sistema y la presión puede caer en zonas altas", señaló.



Los barrios más afectados han sido "Gaucho Rivero, Avenida Almafuerte, zona Paracao, Tucumán y Laprida, y otras zonas".



"Acudimos a la buena voluntad de los vecinos para que no derrochen agua. En el uso está el problema. Una familia tipo debería manejarse con entre 400 y 500 litros de agua por día y a esa cantidad se la supera ampliamente. Este sistema histórico produce pérdidas subterráneas que no las divisamos, solo vemos cuando se rompe un gran caño. Es posible que gran parte se pierda por esto, porque hay redes de 1920", relató.



Indicó que "el agua se va a reestablecer pero pedimos que se haga un uso racional del agua. No llenar piletines, no regar las veredas ni las calles, hay que ser racional. Es un sistema solidario que cuesta mucho dinero su potabilización, transporte y distribución". Elonce.com