Video: Un gesto para destacar: Niño le ofrece agua a un policía de la peatonal

En la tarde del jueves y mientras el calor agobiaba, se registró en la peatonal San Martín de Paraná un gesto digno de aplaudir, destacar y porque no, imitar.



Botella en mano, un niño corre hacia un policía que cumple sus funciones en el paseo y se la ofrece, con el objetivo de que el integrante de la fuerza mitigue las altas temperaturas reinantes.



Sandra Villalba, fue quien captó el momento y envió el video a Elonce TV. Según indicó, camina por la peatonal cuando observa al niño que corre hacia el efectivo y le entrega una botella de agua.



"Me quedé mirando esa tierna escena, el muchacho le preguntó si estaba solo y el pequeño le señaló donde estaba su mamá y su abuela. El niño le decía que quería ser como él. Me detuve y le pregunté a la abuela el nombre: Tomás, me respondió y tiene una discapacidad", relató Sandra. Tras ello, la abuela le contó que la mamá de Tomás se está reponiendo de una operación de un tumor en la cabeza.



"A veces nos quejamos de cualquier cosa, y este niño con tanto Amor para dar, es una caricia al alma", reflexionó finalmente Sandra.



La escena se completó con un breve diálogo entre el Policía y la familia de Tomás y finalizó con un choque de manos entre el servidor público y el niño, que, por un lindo gesto, fue el héroe de quien admira.